Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины виновным в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Его супругу суд признал виновной в пособничестве в получении взятки и отмывании денег.

Бывшему главе Гослесагентства назначили 12 лет лишения свободы, а его супруге — 10 лет. Кроме того, обоим обвиняемым назначили конфискацию всего принадлежащего им имущества и запретили в течение трех лет занимать определенные должности.

Кроме того, суд постановил передать государству:

более 1,2 млн евро и более 1,4 млн долларов США со счета компании в швейцарском банке;

два дома с земельными участками в Печерском районе Киева, оформленные на другое лицо. Один из этих домов имеет площадь более 1000 кв. м.

Суд оставил без изменений арест, наложенный на другое имущество указанных лиц: автомобили Porsche Cayenne и Lexus LX 570, недвижимость в Киеве и в Сумской области, а также контрольный пакет (более 95 %) акций лесозавода.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через ВАКС в Апелляционную палату ВАКС.

Дело № 991/3855/24 Об этом сообщает ВАКС. В Тернопольской области директору коммунального лесхоза объявили подозрение в вырубке лесов на сумму свыше ₴4,5 млн. В Винницкой области четырех должностных лиц одного из лесничеств Гайсинского надлесничества подозревают в незаконной вырубке ценных пород деревьев, что нанесло государству ущерб на сумму более 5,5 млн грн. По данным следствия, двое лесничих и двое мастеров действовали в составе организованной группы и получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды. В Прикарпатье правоохранители разоблачили двух должностных лиц Ивано-Франковского надлесничества филиала «Карпатский лесной офис» ГП «Леса Украины». По данным следствия, они продавали предпринимателям древесину вне официального учета и брали за это деньги. Во время передачи очередных 80 тысяч гривен обоих мужчин задержали.

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