Бывшего главу Гослесагентства и его супругу признали виновными в взяточничестве и отмывании средств
Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины виновным в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Его супругу суд признал виновной в пособничестве в получении взятки и отмывании денег.
Бывшему главе Гослесагентства назначили 12 лет лишения свободы, а его супруге — 10 лет. Кроме того, обоим обвиняемым назначили конфискацию всего принадлежащего им имущества и запретили в течение трех лет занимать определенные должности.
Кроме того, суд постановил передать государству:
- более 1,2 млн евро и более 1,4 млн долларов США со счета компании в швейцарском банке;
- два дома с земельными участками в Печерском районе Киева, оформленные на другое лицо. Один из этих домов имеет площадь более 1000 кв. м.
Суд оставил без изменений арест, наложенный на другое имущество указанных лиц: автомобили Porsche Cayenne и Lexus LX 570, недвижимость в Киеве и в Сумской области, а также контрольный пакет (более 95 %) акций лесозавода.
Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через ВАКС в Апелляционную палату ВАКС.
Дело № 991/3855/24
Об этом сообщает ВАКС.
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