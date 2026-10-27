Бывшего руководителя «Энергоатома» Кима освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности бывшего исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» и экс-генерального директора обособленного подразделения «Южноукраинская АЭС» Виссариона Кима. Основанием послужило истечение срока давности по делу о предполагаемых злоупотреблениях, которые, по версии обвинения, нанесли предприятию ущерб в десятки миллионов гривен.

Решение коллегия судей ВАКС приняла 15 октября.

По версии обвинения, в 2007–2012 годах Виссарион Ким, занимая должность генерального директора Южноукраинской АЭС, злоупотреблял служебным положением. Следствие считало, что он действовал умышленно, в собственных корыстных интересах, а также в соучастии с другими лицами по предварительному сговору.

Как утверждала сторона обвинения, Ким организовал злоупотребление служебным положением со стороны должностных лиц Южноукраинской АЭС. По версии прокурора, эти действия нанесли ГП «НАЭК «Энергоатом» ущерб на общую сумму 10,52 млн гривен.

Кроме того, в тот же период Ким якобы организовал еще одну схему завладения средствами на сумму 17,42 млн гривен.

По мнению прокурора, оба инкриминируемых преступления были завершены в 2013 году. Соответственно, сроки давности по делу истекли в 2023 году.

Помимо Виссариона Кима, адвокаты просили освободить от уголовной ответственности его сына Артема Кима и бывшего заместителя генерального директора Южноукраинской АЭС Владимира Богатчука.

В судебном решении указано:

«Ходатайство удовлетворить. Освободить от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с истечением сроков давности. Освободить от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с истечением срока давности. Закрыть объединенное уголовное производство в части обвинения в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины».

Таким образом, ВАКС постановил освободить фигурантов от уголовной ответственности в соответствующей части производства в связи с истечением сроков давности. Обвинения, изложенные в деле, являются позицией стороны обвинения, а не установленным данным решением фактом вины.

Об этом сообщает издание «Слово и дело».

Напомним, Наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» признал победителем конкурсного отбора на должность председателя правления компании генерального директора АО «Укргаздобыча» Юрия Ткачука. Членом правления по ядерной безопасности и эксплуатации избран Павел Павлишин, который на протяжении десяти лет возглавлял Ровенскую АЭС.

Наблюдательный совет АО «Энергоатом» назначил Александра Остаповца временным исполняющим обязанности председателя правления компании. Он будет руководить предприятием до начала работы нового постоянного состава правления.

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