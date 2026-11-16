Бывшего мэра Рени приговорили к 9 годам, бывшего депутата — к 10 годам за взяточничество

Бывший мэр Рени и экс-депутат горсовета были окончательно осуждены за вымогательство 100 тысяч долларов за передачу в аренду коммунальной земли площадью около 2,5 га. Фигуранты успели получить половину этой суммы.

Бывший мэр получил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а экс-депутат — 10 лет с конфискацией.

Обоих также на три года лишили права занимать должности в органах власти и местного самоуправления.

16 ноября Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобы защиты и оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу, однако его еще можно обжаловать в Верховном суде в течение трех месяцев.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

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