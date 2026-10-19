Бывший министр экономики и экс-председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин назначен членом Наблюдательного совета ООО «Государственный земельный банк». Соответствующий приказ Фонд государственного имущества Украины утвердил 16 октября 2026 года.

В составе наблюдательного совета учреждения Данилишин будет работать в качестве представителя государства по квоте Фонда госимущества. Ранее, два года назад, он уже избирался членом этого наблюдательного совета.

Источник: «Главком».

В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский освободил Богдана Данилишина от должности члена Совета Национального банка.

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