Бывший министр Богдан Данилишин назначен в наблюдательный совет Государственного земельного банка
Бывший министр экономики и экс-председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин назначен членом Наблюдательного совета ООО «Государственный земельный банк». Соответствующий приказ Фонд государственного имущества Украины утвердил 16 октября 2026 года.
В составе наблюдательного совета учреждения Данилишин будет работать в качестве представителя государства по квоте Фонда госимущества. Ранее, два года назад, он уже избирался членом этого наблюдательного совета.
Источник: «Главком».
В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский освободил Богдана Данилишина от должности члена Совета Национального банка.