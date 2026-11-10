Бывшего руководителя порта Черноморск приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в размере 250 тысяч долларов

10 ноября 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему исполняющему обязанности руководителя государственного предприятия «Морской торговый порт «Черноморск»». Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Суд признал мужчину виновным в вымогательстве и получении 250 тысяч долларов неправомерной выгоды от представителя частной компании. За эти средства он должен был обеспечить одобрение комитетом кредиторов, в который входило и государственное предприятие, плана санации должника, а также совершить другие действия. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления дело о банкротстве упомянутого общества рассматривалось в одном из хозяйственных судов, и одобрение плана санации при условии его утверждения судом позволило бы инвестору возобновить хозяйственную деятельность на территории порта предприятия-должника.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Отметим, что суд изменил меру пресечения осужденному с залога на содержание под стражей. Суд постановил взять лицо под стражу в зале суда.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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