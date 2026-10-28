Заявление о якобы внезапном увольнении и срочном выезде за границу директора Департамента лицензирования Нацбанка Дарьи Софиной на фоне обысков НАБУ не соответствует действительности. Бывшая сотрудница НБУ ушла с должности по собственному желанию, заранее уведомив работодателя в установленный законом двухнедельный срок, а сами правоохранители никаких следственных действий в отношении неё или сотрудников её подразделения в регуляторе не проводили.

Об этом в ответ на официальный журналистский запрос онлайн-СМИ UA.NEWS сообщила директор Департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Накануне редакция обратилась в НБУ в связи с появлением информации о том, что Софина фигурирует в одном из эпизодов уголовного производства вокруг государственного «Сенс Банка». Утверждалось, что руководительница лицензионного направления Нацбанка написала заявление и уволилась за двое суток до проведения обысков детективами НАБУ, после чего сразу выехала за пределы Украины.

Учитывая общественный резонанс дела «Сенс Банка», издание UA.NEWS обратилось в НБУ с просьбой предоставить исчерпывающее разъяснение относительно оснований и сроков прекращения трудовых отношений с данной должностной лицом, наличия процессуальных действий силовых структур и осведомленности руководства о ее текущем месте пребывания.

В Национальном банке подробно разъяснили хронологию и юридические основания кадровых изменений. По данным регулятора, приказ об увольнении Дарьи Софиной издан на основании её личного заявления от 12 октября 2026 года, то есть с соблюдением требований статьи 38 Трудового кодекса о письменном предупреждении за две недели. Официально она завершила работу в НБУ 27 октября 2026 года. В Нацбанке подчеркнули, что на дату завершения работы Софина находилась в Украине и выполняла свои должностные обязанности в полном объеме, а какие-либо следственные или процессуальные действия в отношении неё или других сотрудников Департамента лицензирования в помещении Нацбанка не проводились.

Также в регуляторе обозначили границы ответственности Департамента лицензирования в контексте решений в отношении банковских учреждений, в частности «Сенс Банка». В НБУ пояснили, что подразделение лишь обеспечивает сопровождение процедур авторизации, функций санкционного комплаенса и мониторинга связанных лиц, тогда как окончательные решения об одобрении или отказе в одобрении руководителей принимают исключительно коллегиальные органы — Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков или Правление Национального банка Украины.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк предположил, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пышного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнафтохим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.

НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.

Напомним, Пышный отрицал, что влиял на кадровые решения в «Сенс Банке».

Кроме того, в «Сенс Банке» также прошли обыски в рамках антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП.

Кандидатуру бизнесмена Василия Веселого на работу в «Сенс Банке» рекомендовал председатель Национального банка Украины Андрей Пишный. По словам Шевки Аджунера, Пишный лично познакомил его с Веселым еще до начала процедуры собеседований.

Высший антикоррупционный суд назначил председателю правления «Сенс Банка» Алексею Ступаку меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен, который необходимо внести в течение пяти дней. Прокуратура требовала 150 млн грн.

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