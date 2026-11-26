В Каменце-Подольском бывшего старшего следователя полиции приговорили к наказанию за взятку в размере 1500 долларов, которую он получил за обещание закрыть уголовное дело о ДТП и вернуть владельцу автомобиль Geely. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в три года. Также мужчина обязался перечислить 150 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины.

Такие обстоятельства установил Каменец-Подольский городской районный суд Хмельницкой области в приговоре от 23 октября 2026 года по делу №676/3114/26.

Следователь попросил $1500 за закрытие дела о ДТП

История началась с аварии, произошедшей 16 декабря 2024 года на улице Привокзальной в Каменец-Подольском. Водитель автомобиля Geely сбил пешехода. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В группу следователей, занимавшихся расследованием ДТП, входил старший следователь отделения по расследованию преступлений в сфере транспорта Каменец-Подольского районного управления полиции.

По версии обвинения, не позднее сентября 2025 года сотрудник правоохранительных органов решил получить деньги за закрытие дела и возвращение автомобиля владельцу. 14 ноября 2025 года во время личной встречи он предложил мужчине заплатить 1500 долларов. За эти деньги следователь обещал после завершения досудебного расследования закрыть уголовное производство и вернуть автомобиль Geely.

Мужчина согласился на предложение. Однако договоренность не была выполнена сразу. 15 января 2026 года во время следующей встречи следователь вновь напомнил о $1500, которые хотел получить за закрытие дела и возвращение машины.

В тот же день около 16:18 они встретились возле роддома на улице Ивана Выговского. По указанию правоохранителя мужчина сел в служебный автомобиль Renault Duster. Во время поездки он передал следователю оговоренные 1500 долларов.

После получения денег следователь попытался их обменять

Получив доллары, сотрудник правоохранительных органов позвонил знакомому и договорился о встрече на стоянке магазина на Нигинском шоссе. Как указано в приговоре, следователь хотел обменять полученные доллары на деньги знакомого, чтобы скрыть происхождение неправомерной выгоды.

Знакомый не знал, откуда взялись эти средства, и согласился на обмен. Однако при себе у него было только $1000. Следователь согласился принять эту сумму, а остальные $500 знакомый должен был передать ему позже. Однако завершить обмен без последствий не удалось. В тот же день, 15 января 2026 года, сотрудника правоохранительных органов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Впоследствии ему сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Следователь признал вину и согласился перечислить 150 тысяч гривен на нужды ВСУ

16 сентября 2026 года обвиняемый вместе с прокурором и при участии защитника заключил соглашение о признании вины. Бывший следователь полностью признал свою вину и подтвердил, что добровольно согласился с условиями соглашения. Он также принял предложенное наказание.

Отдельным обязательством стал перевод 150 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины. Сделать это мужчина должен был в течение 15 дней после утверждения соглашения судом. Стороны согласовали следующее наказание:

пять лет лишения свободы;

запрет в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти, правоохранительных органах и местного самоуправления;

без конфискации имущества;

освобождение от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

Суд утвердил соглашение и согласился с условиями наказания.

Почему суд не отправил бывшего полицейского в тюрьму

При рассмотрении дела суд учел несколько обстоятельств, смягчающих наказание. В частности, у обвиняемого ранее не было судимостей, он имел положительные характеристики и награды. На его иждивении находились двое детей. Кроме того, с 2015 года он был официальным опекуном недееспособного отца с инвалидностью I группы, нуждавшегося в постороннем уходе.

Среди смягчающих обстоятельств суд также назвал искреннее раскаяние, полное признание вины и активное содействие расследованию. Обстоятельств, которые могли бы отягчить наказание, суд не установил. Отдельно суд обратил внимание на то, что преступление документировалось под контролем правоохранительных органов. По материалам дела, вымогательства денег не было. Также в уголовном производстве не установили потерпевших, а материального ущерба частным интересам не нанесли.

Еще одним аргументом в пользу утверждения соглашения стало обязательство осужденного перечислить 150 тысяч гривен на нужды украинской армии. В то же время обвинение касалось коррупционного уголовного правонарушения, за которое предусмотрено строгое наказание. Однако закон позволяет в отдельных случаях освобождать человека от отбывания наказания с испытательным сроком, если суд утверждает соглашение о признании вины. Именно эту норму — абзац второй части первой статьи 75 Уголовного кодекса Украины — суд применил в данном деле.

Какое наказание назначили бывшему следователю

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначил ему пять лет лишения свободы. Также ему запретили в течение трех лет занимать должности в государственных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления. Однако от отбывания пятилетнего заключения его освободили с испытательным сроком. Испытательный срок составляет три года.

В течение этого времени осужденный должен выполнять установленные судом обязанности. В частности, периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы. Также он не имеет права выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом. Кроме того, суд обязал его уплатить 8022,60 гривны за проведение экспертиз.

Таким образом, бывший следователь, получивший 1500 долларов за обещание закрыть дело о ДТП и вернуть автомобиль, получил пять лет лишения свободы, но фактически остался на свободе с трехлетним испытательным сроком. Одним из условий утвержденного соглашения стал перевод 150 тысяч гривен на поддержку ВСУ. Такие обстоятельства установил Каменец-Подольский городской районный суд Хмельницкой области в приговоре от 23 октября 2026 года по делу № 676/3114/26.

Апелляционный суд изменил приговор водителю, причастному к аварии, произошедшей 14 октября 2022 года в селе Бильская Воля Варашского района. Решение было принято после обращения ювенальных прокуроров Ровенской областной прокуратуры.

В четверг, 12 ноября, на Львовщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух внедорожников. В результате столкновения погиб 4-летний ребенок, водитель одного из автомобилей был задержан.

Читай нас в