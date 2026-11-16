Бывший заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник выступил в защиту поставщика металла Владислава Соколова. Он заявил, что не видит состава преступления в деле о строительстве защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области.

«Это несправедливо. Я более чем уверен, что со временем правоохранители разберутся в этой истории. Там нет состава преступления. Просто нет. Есть человек, который поверил главе области Калашнику и построил защиту на территории всей Киевской области», — заявил Олейник.

По его словам, Соколов поставляет арматуру всем генеральным подрядчикам, привлеченным к строительству защиты подстанций Киевской области.

Олейник также сослался на работы на подстанциях напряжением 35 кВ и объектах когенерации, которые, по его утверждению, уже защищены.

«Этот человек выполнил все задачи Калашника на сто процентов. К нему как к подрядчику и поставщику у меня нет замечаний», – сказал он.

На вопрос о возможном завышении цен на металлопродукцию Олейник ответил, что ему об этом ничего не известно. В то же время он заявил, что не верит в завышение, сославшись на руководителя профильного департамента КОВА Кравченко, который, по его убеждению, не допустил бы этого.

Однако на вопрос, был ли Соколов генеральным подрядчиком на других объектах, Олейник ответил, что его статус ему неизвестен. По словам экс-заместителя министра, в отношении объектов когенерации, насколько ему известно, договорных отношений вообще не было.

Об этом экс-заместитель министра по восстановлению рассказал в интервью УП.

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Напомним, что у фигуранта дела Карфаген полицейского Ценова обнаружили поместье стоимостью более $400 тысяч.

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