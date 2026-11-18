Бывшего заместителя мэра Купянска приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационистскую деятельность.

По данным прокуратуры, в июле 2022 года во время оккупации города он добровольно занял должность в незаконной администрации захватчиков.

В частности, он контролировал работу коммунальных предприятий и занимался переподключением электроснабжения Купянского района к энергосетям так называемой «ЛНР» и России.

После освобождения города мужчина сбежал в РФ и в настоящее время находится в розыске. Приговор вынесен заочно.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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