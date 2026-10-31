Европейская комиссия инициировала процедуру, в рамках которой страны Евросоюза должны одобрить вторую половину кредита для Украины — 45 млрд евро. Средства планируется выделить до конца 2027 года, причем большая часть финансирования будет направлена на развитие украинской оборонной промышленности.

Евросоюз ранее одобрил для Украины кредитную программу объемом 90 млрд евро до конца 2027 года. Половину этой суммы планируется выплатить в 2026 году.

30 октября Еврокомиссия предложила механизм, по которому страны ЕС смогут утвердить оставшуюся часть финансирования — 45 млрд евро, или около 50,4 млрд долларов.

Еврокомиссия также положительно оценила стратегию финансирования, представленную Украиной. Согласно предложенному распределению, средства будут направлены на два основных направления:

13,3 млрд евро — на поддержку государственного бюджета Украины;

31,7 млрд евро — на развитие украинской оборонной промышленности.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность предполагаемого финансирования для Украины.

«Этим предложением мы обеспечиваем Украине столь необходимую предсказуемость и помогаем поддерживать работу основных государственных служб», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры Евросоюза согласовали кредитную программу на 90 млрд евро на конец 2025 года. Финансирование было привлечено через совместные заимствования ЕС.

Такое решение было принято после того, как странам Евросоюза не удалось договориться об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Таким образом, предложенный Еврокомиссией механизм должен обеспечить утверждение последних 45 млрд евро кредита, которые Украина планирует получить до конца 2027 года. Основная часть этих средств предназначена для поддержки и развития отечественного оборонного производства.

Об этом сообщает Reuters.

В 2027 году Украине может не хватить 70 млрд евро для покрытия финансовых потребностей. В связи с этим Европейский Союз планирует убедить Великобританию и Канаду увеличить взносы в поддержку Киева. Переговоры о дополнительном финансировании должны состояться на самом высоком уровне.

Напомним, Финляндия предоставит кредит в размере 50 млн евро Международной ассоциации развития (IDA), входящей в Группу Всемирного банка. Средства планируется направить на финансирование восстановления Украины.

Украина получит от ЕС дополнительную финансовую помощь в размере 3 млрд евро.

Украина получила от ЕС список реформ в ответ на просьбу о выделении средств.

Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка. Средства будут направлены на компенсацию расходов государственного бюджета, связанных с выплатой пенсий, а гарантии по финансированию предоставит правительство Канады.

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