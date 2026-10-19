Эскалация в космосе: Россия создает аналог Starlink и блокирует западные спутники

Россияне добиваются успехов в создании собственной космической сети интернета, пытаясь обойти Украину в использовании Starlink на поле боя и даже в глубоком тылу. По крайней мере, об этом свидетельствует заявление советника президента по вопросам оборонных технологий Сергея Бескрестнова (Флеша).

В интервью Associated Press он рассказал, что примерно через 6 месяцев РФ может развернуть полное спутниковое покрытие на территории Украины. А значит — сможет управлять ударными дронами и ракетами в режиме реального времени.

На днях же стало известно, что российский спутник «Космос» совершил опасный маневр на орбите и вплотную приблизился к аппарату, снимками которого пользуется разведка Украины. Речь шла о расстоянии в несколько десятков метров, что в космическом масштабе означает почти столкновение.

UA.News рассказывает о военных рисках российского аналога Starlink, провокациях и космическом измерении гонки вооружений, а также о том, что говорят украинские эксперты о новом витке эскалации со стороны России.



Российский «Рассвет» против украинского неба



Российская спутниковая система «Рассвет» может стать одним из самых серьезных технологических вызовов для Украины и Европы, считает советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов в интервью «Флеш».

По его словам, российские спутники уже обеспечивают временное покрытие над Украиной, когда пролетают над её территорией. Такая связь доступна в течение 30–40 минут.

Если же россияне развернут собственную сеть «Рассвет», то смогут управлять в режиме реального времени ударными и разведывательными дронами, а также даже недорогими ракетами, в частности «Бандероль» и «Дан-М». В то же время украинские средства радиоэлектронной борьбы могут ослабить защиту.

По словам Бескрестнова, российские инженеры уже имели возможность опробовать методы подавления на работоспособной системе Starlink. Украина же должна готовиться к противодействию сети, которая еще не развернута полностью.

«К тому моменту, когда Россия начнет использовать эту систему для атак на нашу инфраструктуру и на нас самих, мы уже должны разработать средства противодействия, изготовить их в большом количестве и развернуть для защиты», — пояснил «Флеш».



Российская альтернатива Starlink



«Рассвет» — это проект низкоорбитальной спутниковой сети, которую разрабатывает российская компания «Бюро 1440». Её назначение — обеспечивать широкополосную связь, в частности там, где нет стабильного наземного покрытия. По своей базовой концепции система напоминает американский Starlink компании SpaceX.

Россия развивает этот проект не только для гражданского спутникового интернета. На фоне ограничения доступа российских военных к нелегально используемым терминалам Starlink у Москвы появляется стимул создать собственную сеть, которая будет работать под ее контролем.

По данным Института изучения войны (ISW), первые 16 серийных спутников «Рассвет» запустили в марте 2026 года, а ещё 16 — в июле. К концу июля спутниковая группировка уже обеспечивала российским войскам определенные окна связи над Украиной. В то же время для полноценного непрерывного покрытия требуется значительно больше аппаратов.

Российская сторона ранее заявляла о планах по дальнейшему развитию сети, а коммерческий запуск связывали с 2027 годом. Независимые аналитики при этом обращают внимание на разрыв между амбициями Москвы и фактическим количеством спутников на орбите.



Как спутниковая связь может изменить российские атаки на Украину



Самый опасный сценарий — не просто появление в России спутникового интернета, а интеграция такой связи в единую систему управления беспилотниками, разведкой и ударами.

Сейчас возможности российских операторов, в зависимости от типа дрона, маршрута и оборудования, ограничены дальностью связи, особенностями навигации и противодействием украинских средств радиоэлектронной борьбы. Спутниковый канал может помочь передавать команды на большие расстояния, получать данные и изменять задачи во время полёта.

В случае успешного развертывания «Рассвет» российские военные потенциально смогут:

Корректировать маршруты ударных дронов в полете. Если беспилотник оснащен соответствующим терминалом и системой управления, оператор может изменить его курс в зависимости от ситуации.

Охотиться на движущиеся цели. Спутниковая связь может помочь передавать обновленные координаты и корректировать атаку на транспорт, мобильные военные объекты или другие цели.

Снизить эффективность части средств РЭБ. Если управление осуществляется через спутниковый канал, подавление традиционной радиосвязи между оператором и дроном может оказаться недостаточным.

Лучше координировать разведку и удары. Данные с разведывательных беспилотников можно быстрее передавать командным пунктам, а затем использовать для корректировки ударных платформ.

Однако спутниковая связь сама по себе не делает любое оружие управляемым в реальном времени. Для этого требуются совместимый терминал, система передачи команд, навигационное оборудование и соответствующая архитектура управления. Результат будет зависеть также от устойчивости канала к помехам и способности оператора получать достоверные данные о цели.

Заявление Сергея Бескрестнова — это предупреждение о потенциальном изменении баланса технологических возможностей в войне. Если Россия развернет «Рассвет» и интегрирует его в системы управления ударными дронами, украинской ПВО придется противостоять более гибким и потенциально более точным атакам.



Как Украина

может защищаться

Во-первых, разрабатывать средства противодействия именно спутниковым каналам. Необходимы испытания различных методов радиоэлектронного воздействия, проверка их эффективности против конкретных терминалов и систем навигации. Важно не предполагать, что одно универсальное средство сможет нейтрализовать все варианты российских беспилотников.

Во-вторых, расширять пассивные и активные системы обнаружения. Если дрон сложнее обезвредить из-за потери связи, его нужно своевременно обнаруживать и перехватывать физически. Это предполагает развитие радаров, акустических датчиков, мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и недорогих средств поражения.

В-третьих, не полагаться исключительно на РЭБ. Электронная борьба должна работать в одном контуре с радиолокационным обнаружением, системами управления ПВО, средствами перехвата и анализом данных о воздушной обстановке.

Этот подход соответствует выводам американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). В исследовании «Drone Saturation: Russia’s Shahed Campaign» от 13 мая 2025 года аналитики подчеркнули, что для противодействия массированным атакам дешевыми дронами необходима многослойная оборона, сочетающая акустические датчики, интегрированные системы управления, РЭБ, мобильные группы и недорогие перехватчики.

Важно и то, что Украина должна готовиться не только к изменению технологий связи, но и к увеличению количества одновременных атак. Даже если значительная часть российских дронов будет сбита, массированный запуск способен перегрузить систему обнаружения, управления и распределения целей.

Украине не стоит рассчитывать на одну технологию, которая нейтрализует «Рассвет». Необходим комплекс мер, которые дадут эффект даже в случае ускоренного развертывания российской сети. Министерство обороны Украины уже определило развитие военных космических возможностей одним из стратегических направлений. Однако для создания полноценной системы нужны не только спутники, но и наземные станции, каналы передачи данных, защищенное программное обеспечение и интеграция с военными системами управления.



Провокации против спутников западных стран



Уже не первую попытку россиян перенести потенциальную войну на космическую орбиту отследил американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Там заявили, что 15 октября 2026 года, согласно данным коммерческой космической разведки, российский спутник «Космос-2612» движется по траектории, которая приведет его в непосредственную близость от зарегистрированного в США коммерческого спутника. Этот спутник эксплуатируется финской компанией ICEYE и предоставляет данные для украинской разведки.

По данным сервиса, в 02:06 по всемирному координированному времени (UTC) 19 октября российский спутник находился примерно в 640 метрах позади ICEYE-X36 и на два километра выше него. В 16:07 UTC расстояние между аппаратами сократилось до 26 метров.

По последним данным satellitemap.space, «Космос-2612» находится на высоте около 547 километров над Землей, тогда как ICEYE-X36 — на высоте около 545 километров.



Эта активность началась в апреле 2026 года, когда РФ запустила шесть спутников — от «Космоса» до «Космоса» 2614 — на низкую околоземную орбиту (НКО). Через месяц пять из этих спутников выполнили высокоэнергетические маневры, в результате которых наклон их орбит был увеличен до плоскости орбиты спутника ICEYE.

Такие маневры были необычными, поскольку спутники на орбите, как правило, избегают маневров, изменяющих плоскость орбиты. Ведь они требуют большого количества топлива. Несколько российских аппаратов приблизились к коммерческому спутнику в мае 2026 года. При этом «Космос-2609» приблизился к нему на расстояние всего 2,5 километра. Это произошло 26 мая.



Однако ни один из спутников «Космоса» в этот период не выполнял маневров, позволяющих оставаться в одной плоскости (или быть компланарными) со спутником ICEYE, поэтому их орбитальные плоскости постепенно расходились. Затем, в течение двух недель, начиная с 30 сентября 2026 года, «Космос 2612» выполнил ряд новых маневров, которые развернули его и вывели почти на ту же высоту, что и коммерческий спутник.

Ранее Россия проводила испытания по запуску объектов со спутников на орбите, которые один высокопоставленный американский чиновник в 2017 году охарактеризовал как «матрешку» и заявил, что они «обладают характеристиками системы вооружения».

В июле 2020 года «Космос-2543» запустил объект, который двигался со скоростью до 186 метров в секунду относительно спутника. И США, и Великобритания впоследствии публично осудили это испытание, отметив, что оно имело признаки противокосмического оружия. В 2026 году командующий Космическим командованием США заявил, что «очевидно», что Россия развертывает «космическое оружие» с помощью «Космоса-2558».



Павел Лакийчук: прецедент не только для Украины, но и для всего мира



Прежде всего следует принять во внимание, что к коммерческому аппарату на орбите приближался российский «Космос», а он — именно военного назначения. Все, что называется «Космос», — для россиян это лишь прикрытие. Если посмотреть на реальные характеристики таких аппаратов, то можно увидеть, что у них другие названия и параметры, отмечает руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

«То, что может произойти сейчас, способно создать прецедент не только для Украины, но и для всего мира. Еще в 1967 году было принято международное соглашение о космосе, известное как Договор о космосе. Его положения можно условно сравнить с пятой статьей НАТО: космос не должен использоваться для ведения войны.

Однако если внимательно прочитать этот договор, становится понятно, что околоземная орбита фактически остается в некой «серой зоне». Запрет на ведение боевых действий в космосе предполагался по умолчанию, но прямо и исчерпывающе этот принцип не прописан.

Размещать на орбите разведывательные спутники и военные спутники связи разрешено. Но это не означает, что можно устраивать войну между спутниками. Именно такого развития событий пытались избежать, хотя отдельного четкого запрета на подобные действия в договоре нет.

Если россияне сейчас пойдут на такой шаг, это станет опасным прецедентом. Фактически речь пойдет о переносе потенциальной войны на орбиту. И это может угрожать Украине даже меньше, чем другим странам, ведь в нашем случае речь идет, в частности, о спутниковых разведывательных данных, которые мы получаем.

В целом, это новый уровень эскалации. Трудно даже подобрать точное определение того, что происходит. Фактически мир стоит перед перспективой переноса военного противостояния в космос.

В космосе совсем другие расстояния и условия. Каждый спутник движется по своей орбите. Но если один аппарат начинает менять траекторию и целенаправленно приближаться к другому, это уже не обычная ситуация. В данном случае сообщалось, что расстояние между спутниками сократилось примерно до 26 метров. Для космоса это чрезвычайно малое расстояние.

Такой маневр может быть целенаправленной демонстрацией возможностей: Россия показывает, что при желании может вывести из строя чужой спутник. В любом случае подобные действия представляют серьезную угрозу.

Это напоминает опасное маневрирование в море, когда один корабль намеренно приближается к другому, создавая риск столкновения. Есть показательный исторический пример — так называемый набег Багдашина в 1988 году. После принятия Конвенции ООН по морскому праву американские корабли решили продемонстрировать право мирного прохода в Чёрном море, к югу от Крыма. Навстречу им вышли два советских корабля. Они не открывали огонь, а просто таранили американские суда.

Этот инцидент вошел в историю как «набег Багдашина» — по фамилии командира советского корабля «Беззаветный», участвовавшего в противостоянии. Фактически речь шла о грубом нарушении норм безопасности на море. Однако в российской военной традиции этот эпизод до сих пор могут представлять как героический поступок. Тогда как для других это пример опасного поведения и пренебрежения международными правилами. Не исключено, что сейчас мы можем увидеть аналогичный сценарий, только уже не на море, а в космосе».

Павел Лакийчук обращает внимание на то, что россияне уже не испытывают страха перед ядерным апокалипсисом и нагнетают соответствующую риторику. В этом контексте ситуация со спутниками является чрезвычайно важной и опасной. Точно так же Украине и её партнёрам следует готовиться и к созданию космической сети интернета для управления вооружениями.

«Что касается прогнозов о создании российской спутниковой группировки. Россия действительно может со временем создать спутниковую группировку различного назначения. Например, вывести на соответствующие орбиты спутники, способные обеспечивать наблюдение за территорией Украины. Смогут ли россияне реализовать все свои планы, в частности по организации постоянного покрытия определенных районов, — вопрос открытый.

Российская система, которую иногда сравнивают со Starlink, — это отдельная история. Но то, что Россия стремится усилить спутниковую разведку над Украиной, — факт. Это не означает, что россияне обязательно достигнут своей цели. Но гораздо лучше быть готовыми к такому развитию событий, чем столкнуться с ним врасплох.

Чтобы понять, что противодействие спутниковым системам возможно, достаточно вспомнить, что россияне глушат Starlink и GPS. Следовательно, существуют способы борьбы и со спутниковыми системами связи. К этому также нужно готовиться».

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