Миссию по эвакуации мирных жителей из оккупированных Олешек в Херсонской области фактически организовали украинская и российская военные разведки. В то же время в публичном пространстве операцию представили как результат дипломатического посредничества первой леди США Мелании Трамп.

По данным издания, Москва долгое время отказывалась открыть гуманитарный коридор в Олешки.

Впрочем, летом 2026 года стороны наконец согласились на прямые переговоры между Главным управлением разведки Минобороны Украины и Главным управлением Генштаба ВС РФ.

После четырёх месяцев консультаций практическую часть вывоза гражданского населения организовали уполномоченные по правам человека двух стран — Дмитрий Лубинец от Украины и Яна Лантратова от России.

Несмотря на это, операция была проведена под эгидой Белого дома и представлена как личное достижение Мелании Трамп. Однако, как пишут в издании, точная степень вовлеченности Вашингтона остается неизвестной.

Эксперты и источники Le Monde предполагают: даже если Мелания Трамп выражала обеспокоенность судьбой гражданских лиц, Киев и Москва, уже согласовав детали между собой, могли сознательно отдать дипломатические почести Вашингтону. Это могло быть реверансом в сторону Дональда Трампа, который всегда стремится выступать главным арбитром в мировых процессах.

«Поняв, что Нобелевскую премию мира он не получит, Трамп, возможно, решил попытаться завоевать её для Мелании», — пишут в издании.

Город Олешки находился под российской оккупацией с 2022 года, и в последние месяцы там обострилась масштабная гуманитарная катастрофа.

В результате договоренностей о режиме прекращения огня и открытии коридора из города удалось вывезти около 700 человек.

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.



Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Мелания Трамп заявила об эвакуации почти 800 человек из Олешек — Anadolu Agency.

Мелания Трамп может посетить оккупированные Олешки.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсман сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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