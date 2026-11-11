Евробанк профинансирует строительство социального жилья для более чем 1500 семей в Украине

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашения с Европейским инвестиционным банком о привлечении инвестиционного кредита и гранта на общую сумму 100 миллионов евро для реализации проектов социального жилья. Финансирование состоит из равных частей кредитных и безвозвратных грантовых средств, которые будут направлены на строительство многоквартирных домов для обеспечения жильем более 1500 семей на пилотном этапе.

«Сотрудничество с Европейским инвестиционным банком и Европейской комиссией дает нам не только финансовые ресурсы, и возможность внедрить европейские принципы: прозрачность управления, энергоэффективность, инклюзивность и социальную интеграцию», — отметил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин.

Источник: пресс-служба Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) поможет Украине создать пять новых фабрик-кухонь для школьного питания. Банк будет финансировать проекты — от строительства помещений до закупки и установки необходимого оборудования. Новые фабрики-кухни планируется создать в Вишневом (Киевская область), Лебедине (Сумская область), Виннице, Запорожье и Шептицком (Львовская область).

Финансирование при поддержке Европейского Союза будет направлено на развитие учреждений профессионального образования в Киеве, Днепре и Волынской области. Соответствующие соглашения подписали представители Министерства образования и науки, Минфина, областных администраций и учебных заведений.

Читай нас в