Фигурант скандала, связанного с охраной энергообъектов Киевской области, оправдался по поводу апартаментов и крокодила

Предприниматель Владислав Соколов, фигурирующий в скандале вокруг строительства оборонительных сооружений на энергообъектах Киевской области, впервые публично отреагировал на критику в связи с роскошными апартаментами в Днепре и живым крокодилом в террариуме. Он объяснил происхождение своего имущества, опроверг связь состояния с государственными контрактами и выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Киевской ОГА, а ныне министра развития общин и территорий Николая Калашника.

Бизнесмен категорически опроверг, что его состояние и элитная недвижимость связаны с недавними государственными контрактами на защиту энергетической инфраструктуры.

По словам Соколова, роскошные апартаменты он приобрел еще в 2009 году, а офисное помещение — в 2011-м. При этом для передвижения, как утверждает предприниматель, он использует автомобиль марки Toyota.

Отдельно Соколов прокомментировал историю с крокодилом в террариуме, которая стала одним из главных поводов для шуток и мемов в соцсетях после публикации фотографий с обысков.

Бизнесмен заверил, что приобрел экзотическое животное совершенно легально в Одесском зоопарке за 2,5 тысячи долларов.

Свою нынешнюю медийную атаку Соколов назвал попыткой сделать из него «козла отпущения» за провалы власти в энергетическом секторе.

Предприниматель также выдвинул встречные обвинения в адрес Николая Калашника. По словам Соколова, с ноября 2025 года его структуры выполняли работы по строительству защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области без подписанных договоров и авансовых платежей.

В частности, речь идет о защитных сооружениях для подстанций в Новых Петровцах и Бородянке, когенерационных установках в Славутиче, а также о турельных башнях и объектах радиоэлектронной борьбы. Как утверждает бизнесмен, работы выполнялись исключительно под «честное слово» тогдашнего руководителя Киевской ОГА Николая Калашника.

По подсчетам Соколова, только в рамках проекта защиты 26 подстанций общей стоимостью 2,1 млрд грн его предприятие поставило материалов на 726 млн грн, тогда как полученный аванс составил 160 млн грн.

Предприниматель заявил, что общая задолженность областной администрации перед его компанией превысила 1 млрд грн.

В то же время, по словам Соколова, 16 октября СБУ провела обыски в его доме и офисе.

Кроме того, бизнесмен утверждает, что в профильном министерстве ему выдвинули ультиматум: достроить объекты за свой счет до 15 ноября.

Таким образом, Соколов связывает публичную критику в свой адрес с проблемами вокруг реализации проектов защиты энергетической инфраструктуры и неурегулированными финансовыми обязательствами.

Отдельное внимание привлекло отсутствие публичной активности Николая Калашника. Отмечается, что чиновник не выходит на связь с 6 ноября, что породило предположения о его возможном исчезновении.

В то же время в открытых источниках нет новых публичных сообщений о его деятельности. Упоминания о Калашнике не появляются на ресурсах министерства, а его официальные страницы в социальных сетях не обновляются.

Согласно украинскому законодательству, если местонахождение человека неизвестно, его могут объявить в розыск. Если человек пропал при невыясненных обстоятельствах, правоохранители имеют основания начать поисковые мероприятия.

Заявление об исчезновении в Национальную полицию может подать родственник, представитель государственного учреждения или любой человек, которому известна информация об обстоятельствах исчезновения.

Ранее журналистам удалось установить личность матери бывшего кандидата в депутаты Днепропетровского облсовета Владислава Соколова. Выяснилось, что значительная часть имущества, в частности транспортные средства, связанные с материалами уголовного производства, оформлена на 73-летнюю Наталью.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии сына бизнесмена Владислава Соколова, которого связывают с расследованием возможного хищения бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для энергетических объектов.

После появления фотографий с обысков у бизнесмена Владислава Соколова пользователи соцсетей обратили внимание на его личную жизнь. Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала снимки женщины по имени Анжелика Александровна, которая, вероятно, является его избранницей и демонстрировала роскошный отдых на Бали и в Мексике. После того как об этом стало известно, она закрыла свои аккаунты.

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