Филатов заявил о задержании убийцы Юрия Федько: к этому причастны спецслужбы РФ

СБУ задержала подозреваемого в убийстве бывшего чиновника Днепровского городского совета Юрия Федько.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, который был многолетним другом погибшего.

По словам Филатова, расследование длилось полтора года. Правоохранители проверяли различные версии, в частности возможные бытовые конфликты, долги и служебные разногласия. Сам мэр также был среди тех, чьи связи и мотивы тщательно проверяли.

Федько был взорван вместе с женой Анжелой у подъезда полтора года назад. Женщина выжила, а мужчина получил смертельные травмы.

Филатов заявил, что следствие собрало доказательства причастности российских спецслужб к убийству. Он поблагодарил сотрудников СБУ за работу над делом и отметил, что судебное заседание по делу задержанного должно было состояться в 15:00.

Источник: Борис Филатов (Facebook)

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ответственность за российский удар по вокзалу нельзя перекладывать на «Укрзализницу», местные власти или государственные учреждения. Он также раскритиковал чиновников за пиар на трагедии и взаимные обвинения.

Мэр Днепра Борис Филатов задекларировал жилой дом и земельный участок в Черновицкой области. Недвижимость расположена в селе Долишний Шепит Вижницкого района.

Днепр остается одним из городов Украины с наибольшими расходами на коммунальные СМИ, в частности на телеканал «ДнепрТВ», который финансируется из городского бюджета.

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