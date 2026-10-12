17 октября в Киеве в «Премьер-палаце» состоится масштабный трансформационный форум «Пробуждение», организованный командой «Академия 21 ». Мероприятие станет уникальной площадкой для глубокого осмысления, развития и переосмысления личных и общественных процессов.

Форум объединит экспертов в области психологии, духовных практик, личностного развития и современных коммуникаций. В ходе мероприятия участники смогут принять участие в лекциях, интерактивных сессиях, практических мастер-классах и дискуссиях, направленных на поиск внутренних ресурсов и формирование новых жизненных ориентиров.

Ключевая идея форума — пробуждение сознания, ответственности и силы личности в условиях современных вызовов. Во времена перемен и неопределенности организаторы предлагают создать среду, где каждый сможет найти ответы на важные вопросы, восстановить эмоциональный баланс и открыть новые возможности для развития.

«Мы создаем не просто фестиваль, а пространство для внутренней трансформации. Сегодня людям нужна не только информация, но и глубокий контакт с собой, поддержка и ощущение общности. «Пробуждение» — это о силе, которая рождается внутри человека, когда он начинает честно слышать себя», — отметила Елена Черкасец, соорганизатор фестиваля.

«Мы хотим, чтобы после этого фестиваля люди уходили не просто вдохновленными, а внутренне более сильными. Сегодня украинцам особенно важно восстанавливать эмоциональный ресурс, учиться адаптироваться к изменениям и находить новый смысл даже в сложные времена. Именно для этого мы создали «Пробуждение», — подчеркнула Марианна Черкасец, соорганизатор фестиваля.

Организаторы отмечают, что форум станет платформой для открытого диалога, личностного развития и объединения людей, стремящихся к осознанной жизни и внутреннему росту.

А также гостей ждет настоящий сюрприз — выступление духовной наставницы Иситы Гайи

Форум «Пробуждение» — место встречи единомышленников, обмена опытом и вдохновением, что будет способствовать формированию новой культуры осознанной жизни в Украине.

Билеты и подробности: https://www.asse.space/happy/

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