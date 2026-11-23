Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сыграет в предстоящем новогоднем фильме «Два Рождества. Одна Леся», поделилась снимками прогулки со своим сыном Оскаром в конце осени. На новых фото звезда также показала лицо малыша. Сейчас телеведущая вместе с сыном находится в Хмельницком из-за сложной ситуации с безопасностью в Киеве. В этом городе живут родители Леси.

Леся Никитюк показала сына

Телеведущая вышла на прогулку с маленьким Оскаром. Он шел за мамой и, вероятно, что-то нес в руках. У Оскара во рту был соску.

Поскольку родители тщательно скрывают лицо ребенка от публики, свежее фото стало практически эксклюзивом, на котором его можно частично рассмотреть.

Сын Леси Никитюк был одет в синюю куртку, коричневую шапку и брюки.

На улице было один градус тепла.

Жених Леси Никитюк после операции показал сына и рассказал о дальнейших планах.

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась тем, что помогает ей восстанавливать силы во время напряжённого графика съёмок в сложное для Украины время. По словам звезды, больше всего энергии ей придают фотографии маленького сына и общение с коллегами.