Фото: Соколов оформил на имя своей 73-летней матери 17 автомобилей и элитную недвижимость

Журналистам удалось установить личность матери бывшего кандидата в депутаты Днепропетровского облсовета Владислава Соколова. Выяснилось, что значительная часть имущества, в частности транспортные средства, связанные с материалами уголовного дела, оформлена на 73-летнюю Наталью.

На имя женщины зарегистрировано 17 транспортных средств, среди которых грузовики и полуприцепы. Также ей принадлежит красный спорткар Chevrolet Corvette 2020 года выпуска, зарегистрированный в Киевской области. Такой автомобиль может стоить около 100 тысяч долларов, тогда как цена поврежденной машины из США может быть вдвое ниже. Примечательно, что номерной знак спорткара содержит комбинацию цифр 0001, которая повторяется и на номере Rolls-Royce. Кроме того, в собственности пенсионерки находится черный внедорожник Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска, стоимость которого может достигать 95 тысяч долларов.

В реестрах также обнаружили пять записей о недвижимости в Днепре и области. Тип и площадь каждого объекта ещё предстоит уточнить.

На обнародованных снимках видны роскошные интерьеры, которые больше напоминают дворец, чем обычную городскую квартиру. Среди деталей — массивные мраморные колонны, отделка под золото, многоуровневые помещения, изысканная мебель и крытый бассейн. Особое внимание привлекает террариум с живым крокодилом.

Также в материале упоминается Rolls-Royce Cullinan — один из самых дорогих серийных внедорожников в мире. В зависимости от года выпуска, состояния и комплектации такой автомобиль может стоить несколько сотен тысяч долларов.

Речь идет о пентхаусе в Днепре, стоимость подобного жилья в этом районе может достигать 1,5 млн долларов. В то же время это лишь ориентировочная оценка на основе рыночных предложений. Сам пентхаус и Rolls-Royce не оформлены ни на Соколова, ни на его мать. Зато Chevrolet Corvette зарегистрирован именно на 73-летнюю Наталью Михайловну.



Владислав Соколов — бывший кандидат в депутаты Днепропетровского облсовета, спортсмен и бизнесмен, которого связывают с торговлей металлом. Фотографии его многоуровневых апартаментов с бассейном, крокодилом и большим количеством позолоты облетели общенациональные украинские СМИ.

Об этом говорится в Telegram-канале Absolution Leaks.

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