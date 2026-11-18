В Черновцах разоблачили реабилитационный центр, в котором пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью изолировали и заставляли работать. Пятерым лицам было предъявлено подозрение в торговле людьми под видом оказания реабилитационных услуг.

По данным следствия, деятельность учреждения организовал 52-летний мужчина вместе с четырьмя знакомыми. Центр работал примерно с июня 2024 года по ноябрь 2026 года. Всего там находились 29 человек.

Родственники пациентов ежемесячно платили за лечение зависимости от 30 до 60 тысяч гривен. Однако вместо надлежащей реабилитации людей изолировали и заставляли выполнять работу для обеспечения нужд самого учреждения.

Пациенты убирали помещения, санитарные зоны, готовили еду и т. д. За отказ работать или нарушение установленных правил к ним применяли физическую силу и психологическое давление. Условия пребывания также ограничивали свободу передвижения людей. На окнах были установлены решетки, двери не имели внутренних ручек, а территорию центра огородили колючей проволокой. Пациентов кормили просроченными продуктами.

В ходе обысков правоохранители обнаружили 29 человек: 24 мужчины и 5 женщин. Изъяты ножи, биты, два травматических пистолета и лекарственные средства, срок годности которых истек более трех лет назад.

Организатор и четверо его сообщников задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины. В отношении всех пятерых подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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