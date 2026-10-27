Фото: В Чернобыльской зоне обнаружили редкий гриб, похожий на цветную капусту

В Чернобыльской зоне обнаружили редкий гриб необычной формы, напоминающий цветную капусту. Его плодовое тело может достигать 30–40 см в диаметре и весить несколько килограммов.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты обнаружили кудрявую листьевицу (Sparassis crispa) — редкий гриб, занесенный в Красную книгу Украины со статусом «исчезающий».

Как сообщили в заповеднике, гриб нашли в Розсоховском природоохранном научно-исследовательском отделении, расположенном в южной части зоны отчуждения.

«Эта находка — не просто интересное наблюдение. Она еще раз напоминает, насколько важна систематическая научная работа. Каждое подтвержденное обнаружение редкого вида дополняет наши знания о биоразнообразии заповедника, помогает уточнять его распространение и создает основу для дальнейших исследований и природоохранных решений», — отмечают исследователи.

По их словам, природа не всегда раскрывает свои тайны сразу. Иногда для этого требуются годы наблюдений, внимательность к мельчайшим деталям и умение замечать то, мимо чего легко пройти.

Как отмечают учёные, листочная кудрявая — необычная находка. Её также называют спарасисом кудрявым, грибом-бараном или грибной капустой.

«И не зря! Вместо привычной шляпки — шарообразное плодовое тело из многочисленных волнистых разветвлённых лопастей. Оно напоминает кружево, пышные кудри или головку цветной капусты. Настоящее произведение природной архитектуры!» — отмечают в заповеднике.

Специалисты привели несколько интересных фактов об этом грибе. Его плодовое тело может достигать 30–40 см в диаметре, а вес крупных экземпляров — нескольких килограммов.

Чаще всего гриб растет у основания старых сосен, развиваясь на корнях и вызывая корневую гниль. В Украине этот вид встречается спорадически, в частности на Полесье и в западных областях.

«Если вам встретится эта необычная «грибная капуста», не спешите срывать её. Листочница вьющиеся занесена в Красную книгу Украины, поэтому лучшее, что можно сделать, — полюбоваться ею, сфотографировать и оставить на месте произрастания», — подчеркивают исследователи.

Источник: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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