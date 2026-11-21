Фото: В Соломенском районе Киева обезвредили боевую часть российского дрона весом 50 кг
21 ноября в Соломенском районе Киева полицейские обезвредили боевую часть вражеского беспилотника весом 50 килограммов, которая упала между пятиэтажными жилыми домами. После обезвреживания опасный боеприпас был транспортирован на специальную площадку для подрыва, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
«В Соломенском районе боевая часть вражеского беспилотника весом 50 кг упала между пятиэтажными жилыми домами. Полицейские провели его обезвреживание, после чего транспортировали на специальную площадку для подрыва», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале в субботу.
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