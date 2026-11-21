«В Соломенском районе боевая часть вражеского беспилотника весом 50 кг упала между пятиэтажными жилыми домами. Полицейские провели его обезвреживание, после чего транспортировали на специальную площадку для подрыва», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале в субботу.

В Киеве обломки дрона упали на территорию предприятия в Соломенском районе.

В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество.

Российская атака на Киев: в четырех районах зафиксированы последствия, есть пострадавшие.