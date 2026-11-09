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Новости Украина

Фото: В Украине раскрыли 24 схемы незаконной легализации иностранцев

UA NEWS 09 Ноября 2026 16:59
Фото: В Украине раскрыли 24 схемы незаконной легализации иностранцев

В ходе общегосударственной операции «Мигрант» правоохранительные органы раскрыли в Украине 24 схемы незаконной легализации иностранцев. В рамках возбужденных уголовных дел задержаны 35 человек, еще 112 фигурантам объявлено о подозрении.

Как действовали схемы легализации иностранцев

По данным полиции, организаторы махинаций создавали фиктивные основания для законного пребывания иностранцев в Украине.

Для этого использовались поддельные документы, фиктивное трудоустройство, обучение, волонтерство и браки. В отдельных случаях к схемам привлекались должностные лица государственных органов.

Благодаря раскрытию 24 схем правоохранители предотвратили незаконное оформление документов на проживание в Украине 739 иностранцам.

В рамках расследований провели 275 обысков, задержали 35 фигурантов и сообщили о подозрении 112 лицам.

Чиновники, фиктивные браки и обучение

В полиции привели несколько примеров раскрытых схем. 

В Винницкой области правоохранители разоблачили группу должностных лиц государственных органов, которые, по данным следствия, за взятки помогали иностранцам незаконно получать виды на временное проживание. Для этого использовали фиктивное трудоустройство и привлечение к деятельности благотворительных организаций.

В Киеве разоблачили директора центра международного образования одного из столичных университетов. По версии следствия, она организовала незаконную легализацию иностранцев под видом обучения.

В Одессе полицейские зафиксировали деятельность 38-летнего мужчины, который, по данным правоохранителей, вербовал женщин для заключения фиктивных браков с иностранцами. Такие браки использовались для оформления видов на жительство. 

Во Львовской области разоблачили сотрудницу центрального аппарата Государственной миграционной службы, которую подозревают в причастности к организации незаконного переправки людей через государственную границу. 

Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні
Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні
Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні
Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні
Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні
Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні
Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні
Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні
Поліція викрила 24 схеми легалізації іноземців в Україні

Результаты проверок по всей Украине

Общегосударственные мероприятия «Мигрант» длились с 22 мая по 30 октября 2026 года.

За это время полиция выявила 232 уголовных правонарушения, совершенных иностранцами. Всего иностранцам было сообщено о подозрении в совершении 443 уголовных правонарушений, а материалы по 345 правонарушениям были направлены в суд. 
 

Кроме того, правоохранители выявили 3712 административных правонарушений с участием иностранцев и разыскали 130 иностранцев и лиц без гражданства, скрывавшихся от правоохранительных органов.

Также полиция инициировала: 

  • 977 решений о принудительном возвращении иностранцев и лиц без гражданства в страны происхождения;

  • 729 запретов на въезд в Украину;

  • 190 аннулирований видов на временное проживание;

  • 98 аннулирований видов на жительство;

  • 96 аннулирований разрешений на иммиграцию;

  • 108 решений о сокращении срока временного пребывания в Украине.

Все эти решения правоохранительные органы инициировали путем направления соответствующих представлений и обращений в уполномоченные органы. 

Об этом сообщил Департамент миграционной полиции Национальной полиции Украины.
 

В Украине провели операцию «Мигрант», выявлено более 600 нелегальных мигрантов.

В Виннице задержали разыскиваемого Интерполом иностранца.
 

 

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