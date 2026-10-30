Франция поможет Украине в реабилитации и трудоустройстве ветеранов

Франция присоединится к развитию системы реабилитации украинских ветеранов, будет содействовать их трудоустройству и оказывать поддержку семьям погибших защитников. Эти направления сотрудничества предусмотрены десятилетней «дорожной картой», которую представители Украины и Франции подписали в Париже.

Об этом сообщил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

Документ, рассчитанный на 2026–2035 годы, министр подписал с французским министром-делегатом по делам ветеранов Алис Руфо.

«Это план конкретных совместных действий Минветеранов и Министерства вооружённых сил и по делам ветеранов Франции на следующие 10 лет. Мы переходим от общих договоренностей к практическим шагам, которые должны дать конкретный результат для украинских ветеранов и их семей», — отметил Ким.

Реабилитация, трудоустройство и поддержка ветеранского бизнеса

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет медицинская и психологическая реабилитация украинских военных.

Франция будет содействовать подготовке украинских врачей и психологов, организации стажировок в военных госпиталях и развитию программ семейной и долгосрочной реабилитации.

Особое внимание будет уделено возвращению ветеранов к гражданской жизни. В частности, договоренности предусматривают подготовку специалистов для работы с ранеными военными, содействие трудоустройству, поддержку ветеранского предпринимательства и совершенствование системы сопровождения ветеранов.

Также Украина и Франция будут обмениваться опытом в сфере законодательства и защиты прав семей погибших военнослужащих.

Еще одно направление сотрудничества — благоустройство военных мемориалов и кладбищ, а также развитие культуры чествования павших защитников.

Источник: Виталий Ким

Ранее Виталий Ким отчитался о первых ста днях на посту министра по делам ветеранов.

Правительство запускает масштабную программу жилищной поддержки для ветеранов.

В Украине стартовал экспериментальный проект, в рамках которого отдельные категории ветеранов и ветеранок могут бесплатно получать долгосрочный медицинский уход. Услуга рассчитана на людей, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в постоянной медицинской, реабилитационной и социальной помощи.

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