Франция выделит дополнительные 30 миллионов евро на восстановление защитной арки ЧАЭС

В ходе донорской конференции в Париже 9 ноября Франция объявила о выделении дополнительных 30 миллионов евро на ремонт защитной арки Чернобыльской АЭС, увеличив свой общий вклад до 40 миллионов.

Как сообщил министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад, 15 доноров уже подтвердили выделение 278 миллионов евро из необходимых 500 миллионов, оцененных ЕБРР для полного восстановления сооружения. Все необходимые средства международные партнеры рассчитывают собрать к весне 2027 года, расширяя круг доноров под совместным председательством Украины, Франции и ЕБРР.

Источник — BFMTV.

Страны «Группы семи» планируют выделить 260 миллионов евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС. Защитное сооружение было повреждено в результате удара российского беспилотника в феврале 2025 года. При этом общую стоимость восстановления оценивают как минимум в 500 миллионов евро.

При этом объявленный вклад Группы семи в размере 260 миллионов евро пока не покрывает всей потребности в финансировании. По предварительным оценкам, для восстановления Нового безопасного конфайнмента необходимо не менее 500 миллионов евро. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Правительство Великобритании пообещало выделить 17 млн фунтов стерлингов на ремонт защитного укрытия и вентиляционных систем Чернобыльской АЭС, поврежденных ударом российского беспилотника. Об этом сообщает The Independent. Российская Федерация — государство-агрессор, ведущее полномасштабную войну против Украины.

Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер во время визита в Киев заявил о готовности помочь Украине в ликвидации повреждений защитной оболочки над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Читай нас в