Газовый бизнес бывшего министра экологии при Викторе Януковиче Николая Злочевского не только успешно переживает полномасштабную войну, но и продолжает наращивать доходы. Компании, связанные с его семьей, остаются среди крупнейших экспортеров украинского газа, получают возможность продавать его по европейским ценам и участвуют в борьбе за новые месторождения.

Формально бизнес Злочевского давно оформлен на его дочерей — Анну и Карину. Ежегодно связанные с семьей компании добывают около миллиарда кубометров газа, а их совокупный оборот за последние годы превысил 55 млрд гривен. Основой этого бизнеса стали специальные разрешения на добычу газа, часть которых компании получили без аукционов ещё тогда, когда сам Злочевский возглавлял профильное министерство. Речь идет, в частности, о Ракитнянском месторождении в Харьковской области, а также о Никловицком и Семигиновском в Львовской области.

В 2026 году компании семьи оказались в центре внимания сразу по нескольким причинам: рекордные продажи газа за рубеж, конфликт с государственной «Укрнафтой» вокруг Стинавского месторождения и приобретение недостроенного столичного небоскреба Sky Towers.

Экспорт газа: кто больше всего заработал в октябре

В октябре 2026 года 29 газодобывающих компаний продали через Украинскую энергетическую биржу 54,5 млн кубометров газа на общую сумму 45,59 млн евро. Крупнейшим продавцом стала компания «ЭСКО-Север», входящая в группу Николая Злочевского. Она реализовала 16,1 млн кубометров газа на сумму 13,83 млн евро.

Для сравнения: компании ДТЭК Рината Ахметова продали 12,75 млн кубометров на сумму 9,36 млн евро. Вместе эти две группы обеспечили почти 53% всех биржевых продаж газа на экспорт. Помимо объемов продаж, имеет значение и цена. Средняя стоимость экспортируемого газа составила 78,63 евро за МВт·ч. Это примерно в 2,1 раза больше, чем средние цены на украинском рынке, которые составляли 37,47 евро за МВт·ч.

Такая возможность появилась после решения Кабинета Министров от 7 октября 2026 года. Постановлениями № 1251 и № 1252 правительство формально сохранило общую нулевую квоту на экспорт газа, но предусмотрело исключение для отдельных украинских добывающих компаний. Компании, включенные в соответствующий перечень Министерства энергетики, получили право продавать за границу до 15% объемов газа, поданных в газотранспортную систему за предыдущий месяц.

По подсчетам ExPro и Украинской энергетической биржи, октябрьский экспорт принес добывающим компаниям 23,9 млн евро дополнительной выгоды по сравнению с продажей такого же объема газа на внутреннем рынке.

Больше всего на разнице в ценах заработали три крупные группы компаний. На структуры семьи Злочевского пришлось 7,4 млн евро, на компании Ахметова — 4,3 млн евро, а на бизнес Козицкого — 3,7 млн евро. Еще одна норма правительственного постановления № 1251 предусматривает, что если из-за дефицита газа Кризисный комитет при Минэнерго примет решение приостановить экспорт, такое ограничение не будет распространяться на ресурс, который уже был продан через биржу.

То есть компании, которые успели заключить соглашения, получили дополнительную защиту от возможного прекращения экспорта.

Стинавское месторождение: почему «Укрнафта» не может получить участок

Итак, экспорт наращивают частные компании, в то время как государственная «Укрнафта» столкнулась с проблемами при попытках получить новые площади для добычи. В 2026 году конфликт возник вокруг Стинавского нефтегазового месторождения во Львовской области. После аннулирования из-за санкций специального разрешения предыдущего пользователя — Бориславской нефтяной компании — «Укрнафта» дважды пыталась выставить перспективный участок на открытый аукцион.

Однако Государственная служба геологии и недр оставила заявки без рассмотрения. Объяснение ведомства заключалось в том, что границы Стинавского месторождения якобы пересекаются с территорией соседнего Семигиновского месторождения. Специальное разрешение на его разработку имеет компания «Пари Нафтогаз», конечными бенефициарами которой через кипрскую Semigin Holdings Limited являются Анна и Карина Злочевские.

Экономический эксперт Борис Кушнирук обратил внимание на данные «Геоинформа» и Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. По его словам, залежи на этих участках расположены на разных глубинах, поэтому сам факт соседства месторождений не означает, что их невозможно разрабатывать отдельно. Причину нынешней проблемы он связывает с изменениями, внесенными в 2022 году при переоформлении специального разрешения «Пари Нафтогаз». Тогда из документов исчезли ограничения по глубине добычи. Из-за этого границы участка, который контролирует компания семьи Злочевского, начали пересекаться с территорией, которую государство планировало выставить на аукцион.

Последствия могут отразиться на бюджете. По оценкам экспертов и парламентской временной следственной комиссии, более трети площади Стинавского месторождения могут исключить из аукциона, что снизит стартовую цену лота на 35–40%, а государственный бюджет, по предварительным оценкам, может потерять более миллиарда гривен.

Ситуацией заинтересовалась СБУ, которая потребовала проведения служебных проверок в соответствующих государственных органах. Примечательно, что информация о конфликте вокруг месторождения появлялась не во всех СМИ, а отдельные публикации впоследствии исчезали с сайтов.

Лондонские счета, американская политика и рекордная взятка

Нынешние масштабы газового бизнеса Злочевского сложно рассматривать отдельно от его предыдущей истории. За последние десять лет имя бывшего министра неоднократно фигурировало в уголовных делах, международных скандалах и расследованиях. Но ни одна из этих историй не привела к потере его основных бизнес-активов.

После Революции достоинства британские правоохранительные органы арестовали около 23,5 млн долларов на счетах компаний Злочевского Brociti Investments и Burisma Holdings в лондонском BNP Paribas. Деньги проверяли на предмет возможного отмывания. Тогда британская сторона обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с требованием создать совместную следственную группу. Однако украинское ведомство под руководством Олега Махницкого и Виталия Яремы предоставило документы, в которых указывалось, что Злочевский не имеет статуса подозреваемого. После этого арест средств был снят.

Впоследствии в рассекреченной переписке американского дипломата Джорджа Кента появилась информация о возможной взятке в мае 2014 года, связанной с закрытием этого дела. В конце 2016 года украинские дела о незаконном обогащении были закрыты, а Бурисма уплатила 180 млн гривен налогового штрафа.

Особое внимание к компании привлекла американская политика. В 2014 году в совет директоров Burisma вошел Хантер Байден, сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Среди членов совета был и бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Впоследствии деятельность Burisma стала одним из предметов политических споров в США. Дональд Трамп требовал расследовать её деятельность в Украине, а республиканцы неоднократно возвращались к этой теме во время политических дискуссий. В этот же период Злочевский продолжал поддерживать контакты с представителями украинской политической элиты. Его замечали на встречах в Европе и Монако в компании влиятельных политиков, в частности бывшего народного депутата Игоря Кононенко.

Самый громкий эпизод произошел в июне 2020 года. Тогда доверенные лица Злочевского пытались передать руководству НАБУ и САП 6 миллионов долларов наличными. Деньги предназначались за закрытие дела о хищении средств рефинансирования Национального банка. Это была самая крупная задокументированная взятка в истории украинских антикоррупционных органов.

Однако в августе 2023 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины. Злочевский избежал реального тюремного заключения: он уплатил 68 тысяч гривен штрафа и перечислил около 660 млн гривен на нужды ВСУ в рамках проекта «Армия дронов».

Кипрские компании и связи с украинским бизнесом

Еще одна важная часть бизнеса семьи Злочевского — кипрские компании, через которые оформлен контроль над отдельными украинскими активами. Эта тема обсуждалась и на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады под председательством Алексея Гончаренко. Бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский, работавший на этой должности в 2025–2026 годах, рассказывал о сети финансовых посредников на острове, обслуживавших представителей окружения Януковича.

Также он связывал со Злочевским задержание кипрской полицией первого секретаря украинского посольства Константина Иващенко. Согласно информации, озвученной на заседании, дипломата задержали в ресторане Ларнаки во время получения 10 тысяч евро наличными.

Sky Towers: ещё один актив в Киеве

Газовый бизнес — не единственное направление, в котором семья Злочевского наращивает активы. В апреле 2026 года структуры, связанные с его дочерьми, получили возможность приобрести недостроенный бизнес-центр Sky Towers в Киеве. Это комплекс из двух высотных зданий в 47 и 34 этажа общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. На протяжении многих лет объект находился в залоге у государственного «Укрэксимбанка» из-за невозвращенного кредита на 3 млрд гривен.

Продажа состоялась через государственную площадку СЕТАМ. Во время аукциона участники не повышали цену, поэтому здание продали за стартовую сумму в 560,47 млн гривен, примерно 15 миллионов долларов.

Победителем стало ООО «Тех Инвест Постач Плюс», зарегистрированное на Романа Чумака. Журналистские расследования выявили связи этой компании со структурами «Скайфол Финанс» и «Сторенс», конечными бенефициарами которых являются Анна и Карина Злочевские.

Таким образом, даже в условиях войны бизнес семьи бывшего министра продолжает зарабатывать на добыче и экспорте газа, претендовать на новые месторождения и приобретать крупные объекты недвижимости.

История Злочевского показывает, что многочисленные уголовные дела и громкие скандалы не стали препятствием для развития его бизнеса. Компании, получившие доступ к украинским недрам ещё во времена его работы в правительстве, остаются среди крупнейших игроков газового рынка. А решения государственных органов и сегодня напрямую влияют на то, сколько этот бизнес может заработать и какие новые активы получит.

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