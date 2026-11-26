Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 26 ноября рассматривает жалобу защиты бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки. Адвокаты оспаривают решение о содержании генерала под стражей с альтернативой залога в размере 65 млн грн.

На заседании под председательством судьи Андрея Никифорова присутствуют сам генерал Дука, трое его защитников, а также прокурор САП Николай Карась.

Адвокат Юрий Сухов в начале судебного заседания заявил ходатайство о предоставлении стороне защиты полной видеозаписи обыска его подзащитного. Он аргументировал это тем, что в СМИ появляются фрагменты начала следственных действий в отношении генерала, которых нет у защиты.

Также защита просит снять с Дуки электронное средство контроля, поскольку, как отметил адвокат, для военнослужащего это сопряжено с рисками в условиях военного положения.

Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда

Ранее генерал СБУ Дука заявил о шести нарушениях со стороны НАБУ во время обыска в его доме.

Напомним, что Дука заявил, что не получал приказа об увольнении с должности в СБУ.

Видео: Генерал СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн грн.

Генерал СБУ Сергей Дука топором рубил телефоны перед обыском и оказывал сопротивление детективам

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