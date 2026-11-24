Генерал-майор СБУ Сергей Дука, фигурант дела «Карфаген», заявил о шести возможных нарушениях Уголовно-процессуального кодекса во время обыска в его доме, который детективы НАБУ провели 4 ноября. Свои замечания он обосновал видеозаписью и протоколом обыска. В то же время в НАБУ настаивают, что действовали на основании постановления Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Первым нарушением генерал называет обыск в ночное время (ч. 4 ст. 223 и ч. 2 ст. 236 УПК). Согласно протоколу, обыск начался в 05:20. Дука утверждает, что на самом деле в это время началось «вооруженное проникновение в жилище», а обоснования неотложности нет. «Вместо минимизации вреда следователь создал угрозу жизни сотрудников обоих ведомств», — написал он.

Второе нарушение: детективы не предъявили постановление суда (ч. 3 ст. 236 УПК). По словам генерала, вместо того, чтобы предъявить постановление и вручить его копию, обыск начали со штурма забора вооруженными людьми в темноте.

Третье: права разъяснили несвоевременно (ч. 3 ст. 223 УПК). Как отмечает Дука, это сделали только в 08:38, перед обыском самого дома, то есть через 3 часа 18 минут после официального начала следственного действия.

Четвертое: нарушен порядок исполнения постановления (ч. 1 ст. 236 УПК). Генерал утверждает, что обыск фактически начали сотрудники Управления специальных операций НАБУ, а процессуального руководства следователя на видео не видно. Напротив, после неудачной попытки проникновения спецназовец сам обращается к следователю: «Принимайте решение».

Пятое: участников не уведомили о видеофиксации (ч. 2 ст. 107 УПК). По словам Дуки, на видео нет заблаговременного предупреждения. Слышны лишь возгласы во время перепалки «Всё записывается» и вопросы между сотрудниками НАБУ «Камера записывает?».

Шестое: незаинтересованность понятых вызывает сомнения (ч. 7 ст. 223 УПК). Дука утверждает, что указанные в протоколе адреса понятых совпадают с адресом академии полиции. УПК запрещает привлекать в качестве понятых сотрудников правоохранительных органов и лиц, заинтересованных в результатах производства. Генерал считает, что отдельно следует проверить, не рассчитывают ли понятые на дальнейшую работу в НАБУ. Он сослался на информацию о случае, когда человек, которого ранее привлекали в качестве понятого, впоследствии устроился на работу в бюро.

«Это конкретные нормы УПК, время, зафиксированное в протоколе, и действия, зафиксированные на видео. Окончательную правовую оценку им даст суд», — подытожил Дука.

Позиция НАБУ

В НАБУ ранее подчеркивали, что обыск проводился на основании постановления следственного судьи ВАКС. Руководитель Первого главного подразделения детективов бюро Александр Абакумов в эфире «УП Чат» рассказал, что для обеспечения безопасности детективы привлекли четырех-пятерых спецназовцев НАБУ. По его словам, когда один из них попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, на него навели оружие с лазерным целеуказателем.

На видео обыска, которое 23 ноября обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, по данным ряда СМИ, слышно, как детективы представляются и сообщают о постановлении суда. Дука же утверждает, что из этой записи «вырезали неудобный фрагмент».

Об этом сообщается со ссылкой на пост Дуки в Facebook.

Напомним, что Дука заявил, что не получал приказа об увольнении с должности в СБУ.

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