Генерала СБУ Сергея Дуку вызывают на заседание парламентской комиссии по делу «Карфаген»

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства в сфере обороны вызывает генерал-майора СБУ Сергея Дуку для участия в своем заседании. Он является фигурантом дела «Карфаген».

Об этом сообщил председатель ВСК Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, заседание состоится в среду, 18 ноября, в 13:00, а официальное письменное приглашение Дуке отправят в понедельник.

«Временная следственная комиссия вызывает генерал-майора Сергея Дуку на заседание в среду в 13:00. Сергей Дука, выйдя из СИЗО, заявил, что хотел бы прийти на заседание ВСК и рассказать о своём видении произошедшего. Тогда ждем», — заявил Гончаренко.

Напомним, у стен СИЗО генерал СБУ Сергей Дука выдвинул версию появления дела против него.

Напомним, что после 16:00 в пятницу, 13 ноября, из следственного изолятора в Киеве вышел на свободу генерал СБУ Сергей Дука.

Несколько дней назад НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Читай нас в