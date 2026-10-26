Генеральный штаб подтвердил введение режима тишины с 03:00 27 октября в районе Олешко

С 03:00 27 октября по киевскому времени Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Режим тишины устанавливается исключительно для доставки помощи жителям города и подготовки к свободному передвижению гражданского населения.

Силы обороны Украины делают всё возможное, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность и спасение. Генеральный штаб ВСУ призывает граждан соблюдать информационную гигиену: «Пользуйтесь официальными источниками информации. Не доверяйте непроверенным сообщениям, не распространяйте слухи о маршрутах, времени и месте передвижения людей и гуманитарных колонн».

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

На реализацию всех запланированных мероприятий гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках потребуется от 5 до 7 дней после вступления в силу режима прекращения огня 29 октября. Об этом сообщил главный советник первой леди США Марк Бекмен.

Украина согласовывает с Россией последние детали эвакуации гражданских лиц из Олешек — Лубинец.

Ранее Папа Римский позвонил Путину и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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