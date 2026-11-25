Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в среду, 25 ноября, прибыл с официальным визитом в Киев. Глава эстонского внешнеполитического ведомства опубликовал видео поездки по Крещатику мимо Майдана Независимости, поприветствовав украинскую столицу.

Кроме того, в рамках визита дипломат напомнил о Международном дне борьбы с насилием в отношении женщин и осудил систематическое использование Россией сексуального насилия в качестве оружия войны против Украины, призвав к расследованию этих преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Доброе утро, Киев https://t.co/iA5TmFzpIF — Маргус Цахкна (@Tsahkna) 25 ноября 2026

Источник: сообщение министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны в социальной сети X.

24 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина получила предупреждение о риске экологического загрязнения Балтийского моря в результате атак на российские нефтяные танкеры.

Министерство иностранных дел России обвинило Эстонию в содействии украинским атакам на северо-запад РФ и пригрозило балтийской стране прямым военным столкновением.

Эстония объявила о полном закрытии с 1 декабря всех пунктов пропуска на государственной границе с Российской Федерацией из-за недавней попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems.

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