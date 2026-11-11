Председатель АМКУ объяснил в суде происхождение незадекларированного имущества на сумму 72 миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) допросил председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн ($1 582 417) и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Во время судебного заседания прокурор задала вопросы об использовании семьей имущества — в частности, парковочных мест в киевском жилом комплексе, автомобиля BMW X3, дома в Хотяновке и недвижимости в Ужгороде.

Кириленко заявил, что узнал о приобретении дома в Хотяновке уже после заключения сделки, а относительно отсутствия сведений о жилье в декларации пояснил, что жена не информировала его о точном количестве дней проживания там (свыше установленного законом лимита в 183 дня). Поездки семьи в Ужгород, где, по данным следствия, приобреталась недвижимость, чиновник объяснил необходимостью лично передать ему немятые костюмы для командировки в Париж. В настоящее время судебное рассмотрение дела продолжается.

Источник: Transparency International Ukraine.

Переданное в Высший антикоррупционный суд в прошлом году дело о недекларировании имущества главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко затягивается. Её рассмотрение может начаться сначала, так как двое судей, рассматривающих дело, получили новые должности.

Будет судим депутат, который якобы одолжил 800 тысяч долларов семье главы АМКУ Кириленко.

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