Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный возглавил делегацию, которая отправилась в Великобританию, Германию и Турцию. Поездка проходит на фоне расследования НАБУ, в рамках которого в октябре проводились следственные действия в помещении Нацбанка.

Как сообщила пресс-служба НБУ, одной из задач командировки является подготовка и участие в международном арбитраже по иску компании ABH Holdings S.A. против Украины. Слушания по делу бывших владельцев национализированного Sense Bank должны начаться 30 ноября в Стамбуле. Истцы требуют от Украины компенсацию, превышающую 1 млрд долларов.

Также программа визита предусматривает консультации с юридическими советниками и встречи с руководителями ведущих финансовых учреждений.

Поездка привлекла внимание из-за следственных действий НАБУ и САП, которые состоялись 21 октября в помещении Нацбанка, в частности, по сообщениям СМИ, в кабинете Пышного. По данным СМИ, один из возможных вопросов расследования касается рекомендации кандидатуры Василия Веселого в наблюдательный совет Sense Bank.

Сам Пышный заявил, что уголовное производство не касается деятельности Нацбанка или его работы на посту главы регулятора. Он также сообщил, что в ходе обысков не было обнаружено доказательств правонарушений с его стороны или со стороны сотрудников НБУ.

Народный депутат Ярослав Железняк ранее предполагал, что Пишному могут объявить подозрение, однако по состоянию на 23 ноября такого процессуального решения нет. Сам факт зарубежной командировки не свидетельствует о намерении главы НБУ уклониться от следствия.

Источник: Украинское страхование. Правда

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о проведении обыска в автомобиле Hyundai Staria, которым пользуется глава Национального банка Украины Андрей Пишный. Автомобиль принадлежит НБУ.

НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка 21 октября и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.

Ранее 21 октября народный депутат Ярослав Железняк предположил, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пышного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнафтохим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.

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