Глава НБУ Пышный заявил о политическом давлении и отказался уйти в отставку

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что не планирует покидать свой пост и не подавал заявления об отставке на фоне сообщений о попытках отдельных народных депутатов вынести вопрос о его увольнении на рассмотрение Верховной Рады.

Он заявил о длительном политическом давлении, манипуляциях и скоординированной кампании по дискредитации, подчеркнув, что закон гарантирует семилетний срок полномочий главы НБУ для защиты независимости института. Пишный подчеркнул готовность отвечать за решения Нацбанка в условиях полномасштабной войны и отметил, что лично сообщит обществу, когда решит завершить свой срок полномочий.

Источник: пост главы НБУ в Facebook.

На фоне громких скандалов глава Национального банка Украины Андрей Пишный лишился поддержки со стороны Офиса президента, и там уже решили от него избавиться. Об этом сообщили источники Ua.News в Офисе президента. По имеющейся информации, в окружении Зеленского недовольны политикой НБУ, приведшей к стремительному падению гривны, и подозревают, что Пышный может и не вернуться в Украину с очередной зарубежной конференции. А это грозит властям новым репутационным скандалом.

Напомним, о отставке Пышного в последний раз ходили слухи 21 октября, когда НАБУ провело обыски в помещении Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников. Обыски были связаны со злоупотреблением активами «Карпатнафтохима» и национализированным «Сенс Банком», через который коррупционеры «отмывали» украденные деньги. В частности, фигуранты спецоперации «Форест Гамп» организовали легализацию 150 млн грн. А затем эти деньги внесли в качестве залога за экс-министра Германа Галущенко, арестованного в рамках операции «Мидас».

UA.News напоминает о шлейфе политических и коррупционных скандалов, тянущемся за Андреем Пышным: от «Миндичгейта» до необоснованных многомиллионных штрафов для ведущих небанковских компаний.

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