Графики отключений на 12 ноября 2026 года: какие регионы останутся без света
В четверг, 12 ноября, в ряде регионов Украины будут введены вынужденные ограничения на потребление электроэнергии. Они связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Время действия ограничений:
для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3 очередей (от 4 до 12 часов в сутки);
Для промышленности – графики ограничения мощности.
«Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения», — добавили в «Укрэнерго».
Обновлено в 22:15
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.
Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.