Графики отключений на 12 ноября 2026 года: какие регионы останутся без света

В четверг, 12 ноября, в ряде регионов Украины будут введены вынужденные ограничения на потребление электроэнергии. Они связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Время действия ограничений:

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3 очередей (от 4 до 12 часов в сутки);

Для промышленности – графики ограничения мощности.

«Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения», — добавили в «Укрэнерго».

Обновлено в 22:15

Об этом сообщает «Укрэнерго».



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

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