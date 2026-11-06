Гривна укрепилась по отношению к доллару: НБУ установил официальный курс на понедельник, 9 ноября

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 ноября, официальный курс доллара на уровне 45,32 грн. По сравнению с предыдущим показателем гривна укрепилась на 12 копеек.

Курс гривны к евро установлен на уровне 50,65 грн за евро.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,65 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 39 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,31/45,34 грн/долл., а к евро — 50,60/50,62 грн/евро.



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