Прокуратура через суд добилась возвращения в коммунальную собственность 1,9278 га ландшафтного заказника «Греновский» на территории Благовещенской общины.

Участок был незаконно передан в частную собственность для ведения личного крестьянского хозяйства, хотя он имеет природоохранный статус.

Суд признал недействительными решения о передаче земли, отменил регистрацию права частной собственности и обязал владельца вернуть участок общине.

Источник: Кировоградская областная прокуратура.

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