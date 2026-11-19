Общине в Кировоградской области вернут почти 2 гектара заповедной земли
Прокуратура через суд добилась возвращения в коммунальную собственность 1,9278 га ландшафтного заказника «Греновский» на территории Благовещенской общины.
Участок был незаконно передан в частную собственность для ведения личного крестьянского хозяйства, хотя он имеет природоохранный статус.
Суд признал недействительными решения о передаче земли, отменил регистрацию права частной собственности и обязал владельца вернуть участок общине.
Источник: Кировоградская областная прокуратура.
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