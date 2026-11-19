Конфликт между владельцем ТМ «Домино» Антоном Шухниным и основательницей агентства недвижимости The Yard Яной Рудковской длится около полутора лет. Причиной стал срыв аренды коммерческого помещения в Киеве и 18 тысяч долларов задатка.

В конце 2024 года Шухнин планировал арендовать помещение площадью 570 м² на улице Верхогляда в Печерском районе.

Однако договор так и не был подписан. В The Yard объяснили отказ нежеланием сотрудничать с бизнесменом из-за его методов ведения бизнеса.

Согласно документам, приведенным в материале, 7 марта 2025 года на счет Шухнина перечислили 368,1 тыс. грн — часть суммы задатка. В июне «Коминбанк» подтвердил, что платеж был произведён и не возвращался отправителю.

Несмотря на это, Шухнин обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Суд отказал в наложении ареста на помещение. Рудковская также заявляет о давлении, угрозах и информационной кампании против неё.

Отдельно в материале упоминается нападение на Шухнина в мае 2025 года. Полиция квалифицировала его как групповое хулиганство. В то же время официальных данных о причастности Рудковской или её компании к нападению нет.

Еще одним предметом спора стал дубайский проект Oak Yard Residences, который строит компания One Yard при участии Рудковской. В материале утверждается, что проект зарегистрирован в земельном департаменте Дубая, имеет открытый эскроу-счёт, а по состоянию на июнь 2026 года его готовность составляла 26%. Было зарегистрировано 112 продаж, а завершение строительства запланировано на второй квартал 2027 года.

Также в публикации упоминаются судебные споры относительно торговых марок JACOB COHEN и STEFANO RICCI, а также компания «Домино Групп», зарегистрированная Шухниным в Крыму в соответствии с российским законодательством в 2014–2018 годах.

Источник: Absolution Leaks

Владелец сети бутиков Domino Антон Шухнин оказался в центре судебного конфликта с городским советом Днепра. Предприниматель обвиняет власти в незаконном завладении помещением на крыше жилого дома в центре города, которое принадлежало ему на правах собственности. По данным суда, площадь помещения превышает 300 квадратных метров.

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