Двухлетняя история одного из самых влиятельных и загадочных фигурантов украинских антикоррупционных расследований последних лет получила окончательное судебное решение. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение со следствием в отношении бывшего советника Офиса Президента и экс-высокопоставленного чиновника СБУ Артема Шила.

Шила признали виновным в масштабных махинациях при закупках «Укрзализныци» и приговорили к восьми годам лишения свободы. Впрочем, в тюрьму он не пойдет, ведь суд освободил его от реального отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком и запретил занимать должности в силовых органах на тот же срок.

С момента задержания чиновника в апреле 2024 года и его освобождения под залог в 30 миллионов гривен дело прошло традиционный путь от категорического отрицания вины и заявлений о необоснованности обвинений до полного признания вины и сотрудничества со следствием. Цена такой свободы для обвиняемого оказалась астрономической, поскольку суммарная стоимость взысканий, конфискованного имущества, штрафов и возмещений достигает около 670–700 миллионов гривен.

Примечательно, что финансовая компенсация государству — это лишь часть соглашения. Ключевая ценность этого решения заключается в другом: Шило согласился передать правоохранителям компрометирующие показания в отношении своих сообщников и других высокопоставленных чиновников, что уже вызвало серьезное беспокойство в властных кабинетах.

Кто такой Артем Шило из Харькова

Личность, без преувеличения, масштабная. Чтобы оценить уровень его осведомленности о закулисных процессах, стоит проследить хронологию его карьеры. С 2012 года Артем Шило строил карьеру в органах СБУ. Начал с Харькова, впоследствии перевелся в столицу, где возглавил одно из ключевых направлений в Департаменте по борьбе с киберпреступностью.

В 2021 году чиновник официально покидает службу и сразу же оказывается в статусе внештатного советника Офиса Президента. Быстро вошел в узкий круг влияния, сохраняя близкие отношения с руководителями силового блока. В тот же период за ним закрепилась репутация неофициального куратора и «неформального надзирателя» за стратегическими государственными предприятиями, такими как «Укрзализныця».

Иначе зачем бы на высокие должности в «Укрзализныце» не устроили людей Шила: должность главы Департамента экономической и информационной безопасности «Укрзализныцы» занял семейный бизнес-партнер Шила Александр Поповский, а рядом с ним в то же подразделение по безопасности устроили и личного водителя Шила Виталия Олейника.

Летом 2022 года, на фоне полномасштабной войны, Шило возвращается в СБУ по приглашению главы службы Василия Малюка. Он возглавляет Главное управление «И», подразделение, ответственное за защиту объектов критической инфраструктуры и противодействие экономическим угрозам. Находясь на этой должности, он участвовал в совещаниях на высшем государственном уровне с участием Президента и руководителей правоохранительных органов, а также контролировал рынки оборонных технологий, криптоактивов и топливно-энергетического комплекса.

Как Шило продвигал свои схемы: политика, спецслужбы, гемблинг и «прачечная» в индустрии красоты

Как установили НАБУ и САП, в системе закупок «Укрзализныци» годами действовал хорошо организованный коррупционный союз: Артем Шило обеспечивал силовую поддержку и устранение конкурентов благодаря авторитету СБУ, народный депутат Виктор Бондарь обеспечивал политическое прикрытие и привлекал подконтрольные предприятия, такие как завод «Укркабель», а бизнесмен Владимир Котляр организовывал сеть фиктивных фирм, вел документацию и распределял финансовые потоки. Схема функционировала четко: подконтрольные компании выигрывали тендеры по ценам, завышенным на 30–60 процентов, после чего выплачивали «бэк-офису» Шила фиксированный откат в размере от 5 до 7 процентов от объема контрактов. Все незаконные доходы делились между участниками сговора, в который в общей сложности было вовлечено не менее 16 человек, в том числе близкие родственники фигурантов, например мать народного депутата Бондаря Галина.

Отдельным и чрезвычайно прибыльным направлением для Артема Шила стала сфера игорного бизнеса и онлайн-казино. В период, когда он возглавлял подразделение СБУ по защите критической инфраструктуры, а именно в 2022 году, именно когда оккупанты вышли из Киевской области, на украинский рынок азартных игр уверенно вышел основанный россиянами букмекер 1XBET, получив официальную лицензию через украинское представительство ООО «Твоя беттинговая компания». Как выяснили следователи, юридические фирмы, аффилированные с Шилом, предоставляли консультационные услуги и сопровождали казино, а сам чиновник имел непосредственные интересы в сфере регулирования и контроля игорного рынка. Финансовые потоки от обслуживания игорного бизнеса и подконтрольных юридических компаний также направлялись на покупку элитной недвижимости и оформление новых активов семьи.

Параллельно с обеспечением тендерных махинаций и сопровождением игорного бизнеса Шило занимался легализацией собственных нелегальных доходов, которые за годы службы превысили 175 миллионов гривен. Для отмывания средств использовалась сеть элитных салонов красоты 365 Studio, оформленная на его тогдашнюю супругу Ирину. Через эту бьюти-«прачечную» под видом обычной наличной выручки пропустили почти 18 миллионов гривен.

Накопленные средства были конвертированы в масштабную империю недвижимости и бизнеса, а общая сумма ареста имущества фигурантов превысила 1,4 миллиарда гривен. В списке выявленных активов оказались загородный дом под Киевом, оформленный на отца, две трехкомнатные квартиры, двухкомнатная квартира и 360 квадратных метров коммерческой площади в элитном ЖК «Новопечерские Липки», двухэтажный пентхаус площадью 444 квадратных метра стоимостью около 40 миллионов гривен, скрытый за компанией-застройщиком, и четыре квартиры общей стоимостью 30 миллионов, записанные пакетом на жену родного брата Ирины. Также были обнаружены две квартиры в ЖК «Аура», оформленные на Владислава Смирнова (бизнес-партнера и личного водителя Шила), а также зарубежная недвижимость в Дубае: восемь квартир, гостиничный номер, а также доля в размере $5,8 миллионов в крупном аграрном бизнесе по морскому экспорту зерна. Попытки сохранить имущество посредством фиктивного развода и использования подставных лиц оказались тщетными. Признаки фиктивного развода Артема и Ирины заключаются в том, что именно ей досталось всё имущество и недвижимость, но Артем Шило до сих пор пользуется «Мерседесами» бывшей жены и совсем недавно переписал на неё и свою юридическую фирму

Ликвидация IBOX Bank: как Шило оказался в «черном списке» Алены Шевцовой

Владелица IBOX Bank Алена Шевцова

Не только тендеры и казино. В послужном списке Шило есть ещё одна показательная история о ликвидации IBOX Bank. В 2023 году под предлогом формальных нарушений финмониторинга финансовое учреждение устранили с рынка в интересах других участников рынка.

Владелица ликвидированного IBOX Bank Алена Шевцова прямо обвинила бывшего сотрудника СБУ в причастности к уничтожению банка и давлении на бизнес, заведя собственный «красный дневник памяти» под названием «П-2023», куда внесла фамилию Шило как лицо, которое должно ответить за содеянное.

«Это год, когда у меня отобрали банк, когда против меня незаконно возбудили уголовное дело, которое, как я считаю, было сфальсифицировано, когда мне даже предлагали рожать ребенка в СИЗО. Я хочу, чтобы на каждый из этих вопросов был дан ответ — не в социальных сетях, а в рамках независимого расследования и справедливого судебного разбирательства».

Алена Шевцова отдельно подчеркнула, что будет требовать расследования деятельности Артема Шило и других причастных чиновников в судебном порядке, ведь никакие должности, связи и высокие кабинеты не должны гарантировать пожизненную безнаказанность за уничтожение украинского бизнеса.

На чем поймали Артема Шило: махинации с трансформаторами и кабельный откат

Основанием для задержания Шило в апреле 2024 года стали два конкретных эпизода убытков «Укрзализныци» на общую сумму более 240 миллионов гривен.

Первый эпизод касался закупки силовых трансформаторов в 2022 году, в результате которой был нанесён ущерб в размере 95 миллионов гривен. Когда на открытый тендер вышли украинские поставщики со значительно более дешевыми предложениями, Шило лично направил в адрес железнодорожного оператора официальное письмо от СБУ. В документе утверждалось о «угрозе национальной безопасности» и якобы наличии связей честных участников конкурса со страной-агрессором. В результате более выгодные заявки были отклонены, а заказ отдали компании, которую контролировал гражданин Беларуси, имеющий связи в РФ. Эта структура приобрела оборудование в Узбекистане через болгарскую прокладку и перепродала его железной дороге с двойной наценкой.

Второй эпизод касался закупки кабельно-проводниковой продукции, где сумма убытков превысила 140 миллионов гривен, а участники группы систематически получали 7 процентов отката с каждого подписанного контракта.

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О чем соглашение со следствием и финансовый расчет

Институт соглашения о признании вины в украинском законодательстве представляет собой процессуальный компромисс, при котором обвиняемый полностью признает вину, компенсирует ущерб и дает показания в отношении других участников преступлений, а государство избегает многолетних судебных тяжб и гарантированно возвращает средства в бюджет.

Согласно приговору суда и расчетам аналитиков, суммарный финансовый пакет обязательств Шила составляет от 670 до 700 миллионов гривен. Из них 204 миллиона гривен составляют максимальный уголовный штраф, который выплачивается в течение года четырьмя платежами по 51 миллиону ежеквартально. Еще 325,7 миллиона гривен подлежат специальной конфискации в виде денежных средств и трех элитных квартир в ЖК «Новопечерские Липки». Также соглашение предусматривает 60 миллионов гривен прямого возмещения убытков «Укрзализныце» и 80 миллионов гривен обязательного перечисления на поддержку ВСУ через фонд «Вернись живым». Имущество, которое невозможно конфисковать в первоначальном виде, взыскивается с осужденного в денежном эквиваленте.

О чём Артем Шило рассказал следствию и каковы будут последствия

Освобождение от реального тюремного заключения за столь масштабные злоупотребления вызвало значительный резонанс в обществе. Впрочем, главным условием утверждения соглашения для организатора схемы является обязательное разоблачение другого организатора или должностного лица сопоставимого или более высокого ранга.

По официальной информации САП, Шило взял на себя процессуальные обязательства дать обличительные показания в отношении других сотрудников СБУ и высокопоставленных чиновников, причастных к коррупционным схемам, а также в течение двух месяцев полностью раскрыть детали другого отдельного преступления, которое в настоящее время расследует НАБУ. Большинство показаний и фамилии фигурантов остаются засекреченными в целях сохранения тайны досудебного расследования. Напоминаем, что за годы своей деятельности Артем Шило располагал информацией о теневых финансовых потоках, криптооперациях и внутренних тайных договоренностях высших должностных лиц страны, то есть его показания могут стать основой для целой серии новых подозрений и громких задержаний уже в ближайшее время. Будет новый сезон.

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