Узнать, кем были предки два века назад, найти подтверждение семейных преданий и увидеть документы людей, переживших советские репрессии, — именно с таких поисков для Игоря Богака началось исследование собственной родословной. Сначала он расспрашивал бабушек и дедушек, просматривал старые фотографии и записи родственников. Впоследствии он обратился в государственные архивы и смог проследить одну из родовых линий до 1796 года.

В архиве СБУ Игорь получил доступ к двум делам о родственниках, осужденных советскими властями по обвинениям в связях с ОУН и УПА. Среди документов оказались протоколы допросов, описи изъятого имущества и даже отпечаток пальца одного из предков. Другие материалы подтвердили историю о прапрадеде, который попал в плен во время Первой мировой войны.

UA.News пообщалось с Игорем Богаком о первых шагах в генеалогии, стоимости и доступности украинских архивов, сложностях работы с историческими документами, семейных историях времен войн и репрессий, а также о том, почему поиски предков не стоит откладывать.

От рассказов прабабушек к увлечению генеалогией

Интерес к истории семьи появился у Игоря задолго до первого обращения в архив. В детстве и юности он любил слушать старших родственников, в частности прабабушек, которых еще успел застать. Однако тогда он воспринимал их рассказы скорее как часть семейной памяти, а не как начало серьёзного исследования.

Толчком послужили видео Центра изучения генеалогии «Пращур» в социальных сетях. Игорь начал следить за материалами организации, которую возглавляет Виктор Долецкий, и постепенно заинтересовался тем, как находить документы о своих предках.

«Я посмотрел очень много их видео и, так сказать, вдохновился именно их работами. Мне тоже стало интереснее и глубже исследовать свой род», — рассказал Игорь Богак.

Подобные поиски уже проводил его дедушка, который собирал сведения о материнской линии. Игорь решил проследить родовые ветви с обеих сторон.

Первые архивные находки: как удалось дойти до 1796 года

Игорь начал с бесед с близкими. Он расспрашивал родителей, бабушек и дедушек, записывал известные имена и сопоставлял их воспоминания. Затем пытался искать подсказки в Google и ChatGPT. По словам Игоря, поисковые сервисы и искусственный интеллект иногда помогали определить, где могут храниться нужные документы, но не заменяли работу с первоисточниками. Конкретных ответов о предках он там не получил, а часть подсказок оказывалась неточной.

Первые реальные результаты принесло обращение в Государственный архив Ивано-Франковской области. Архивные записи удалось сопоставить с тем, что ранее собрал дедушка. По одной из родственных линий Игорь нашёл сведения, которые восходят к 1796 году — концу XVIII века.

Часть исследования касается сел Средний Майдан и Глинки в Ивано-Франковской области, для которых сохранились старинные метрические книги — церковные реестры рождений, браков и смертей. Именно такие записи часто позволяют проследить несколько поколений одной семьи.

Игорь отмечает, что так везет не всегда: для других сел книги могут быть утрачены или неполны.

Почему Игорь исследует несколько семейных ветвей одновременно

В отличие от исследователей, которые последовательно изучают одну линию, Игорь работает сразу с несколькими фамилиями. Сам признает, что такой подход не всегда удобен, однако позволяет продолжать поиски, когда информация о конкретном человеке заканчивается.

«Где-то по каким-то родам, по каким-то людям я захожу в тупик, так сказать, тогда начинаю искать по другим», — пояснил собеседник.

Сейчас его поиски охватывают не только Ивано-Франковскую область. Часть документов он пытается получить из Центрального государственного исторического архива Украины во Львове, поскольку исторические материалы об одной семье могут находиться в фондах разных учреждений.

1600 гривен за архивный поиск: как работает Государственный архив Ивано-Франковской области

Перед первым визитом Игорь ожидал, что будет работать со старыми делами в читальном зале. Однако в его случае поиск провели сотрудники архива.

Игорь указал, каких именно людей ищет, и подал заявление. Примерно через две недели ему позвонили и сообщили о результатах. Вместе с найденными сведениями он получил архивные справки со ссылками на конкретные фонды, описи и дела.

«Я даже сначала не знал, как это всё происходит. Думал, что прихожу к ним, пишу какое-то заявление, они меня пускают в читальный зал и дают бумаги. На самом деле всё происходило немного по-другому», — вспомнил Игорь Богак.

За исследование одной семейной линии он заплатил около 1600 гривен. По словам собеседника, такая сумма его устроила, поскольку сотрудники архива смогли найти значительный объем информации о предыдущих поколениях.

Для доступа к документам, объясняет Игорь, прежде всего нужно знать хотя бы примерное место проживания предка. После этого можно обратиться в соответствующий областной архив по электронной почте, указать имеющиеся имена и даты и уточнить порядок получения материалов.

Со Львовским архивом Игорь пока работает удаленно: поехать туда в середине рабочей недели не всегда представляется возможным.

Архив СБУ: как удалось получить дела двух репрессированных родственников

Одной из самых личных частей исследования стала работа с архивом СБУ. Игорь с детства знал, что двое его предков были репрессированы советской властью, а значит, о них могли сохраниться уголовные дела.

После письменного обращения он получил доступ к двум делам — прабабушки и её отца — и сфотографировал нужные страницы.

«Мне заранее подготовили два дела. Я держал их прямо в руках. Меня пригласили в архив и дали с ними ознакомиться. Я их сфотографировал», — рассказал он.

О судьбе прабабушки Игорь кое-что знал и раньше. По семейным рассказам, её приговорили к десяти годам лагерей по обвинению в связях с ОУН и УПА. Она была связной подполья, передавала информацию и носила продукты его участникам. Как утверждает собеседник, женщина провела в заключении восемь лет и впоследствии вернулась в родное село.

Зато дело её отца дало гораздо больше новых сведений. В материалах советского следствия фигурирует Иван Хоменец — прапрадед Игоря. Из протоколов следует, что его обвиняли в деятельности, связанной с ОУН: привлечении людей в организацию и уплате членских взносов. Среди зафиксированных деталей — взнос в размере семи злотых в месяц.

Что советские следователи записали о прапрадеде и почему он не вернулся из ссылки

В уголовном деле, по словам Игоря, описываются различные эпизоды жизни его родственника. В частности, указано, что в 1941 году, во время немецкой оккупации, он примерно месяц находился в местной милиции. Была ли это добровольная служба или принуждение, из доступных собеседнику материалов установить не удалось.

В документах также упоминается 1943 год, когда мужчина, по версии советского следствия, присоединился к деятельности ОУН. Отдельный эпизод касается обвинения в нападении на советских военнослужащих в 1945 году. Игорь подчеркивает, что ознакомился с материалами уголовного дела, но не имеет независимого подтверждения всех обстоятельств, изложенных в протоколах допросов.

Прапрадеда приговорили к 15 годам. Из ссылки он уже не вернулся. По словам Игоря, семья до сих пор не знает точного места и даты его смерти, поэтому поиск документов о последних годах жизни остается открытым.

Не менее важными оказались детали, которые обычно остаются за пределами крупных исторических исследований. В делах сохранились описания внешности подозреваемых, перечни имущества, изъятого у них, а также отпечаток пальца прапрадеда.

«Можно ещё такую информацию о своих предках узнать. Есть отпечаток пальца прапрадеда», — поделился Игорь Богак.

Прапрадед в плену во время Первой мировой войны: как подтвердилась семейная история

Еще одна архивная находка связана с Первой мировой войной. Дедушка рассказывал Игорю, что один из их предков попал в плен и оказался очень далеко от дома. Дорога обратно, по семейным воспоминаниям, была долгой и сложной.

В ходе поисков Игорь нашел соответствующее имя в исторических списках военнопленных. Это позволило ему подтвердить сам факт плена, о котором ранее он знал лишь со слов старших родственников. В то же время точное место пребывания предка и обстоятельства его возвращения он еще уточняет.

Сейчас собеседник работает также со списками раненых и другими военными документами, часть которых происходит из австрийских архивных источников. Поскольку материалы написаны на других языках и размещены на разных ресурсах, исследование требует дополнительного времени.

«Об этом мне рассказал мой дед, и недавно я подтвердил эту информацию, найдя списки военнопленных Первой мировой войны. А как он возвращался оттуда, пока неизвестно», — рассказал Игорь.

История о спасении еврейской девушки и родственников, уехавших в Америку

Среди семейных преданий, которые Игорь пытается проверить, есть история о его прабабушке. По семейному преданию, во время немецкой оккупации она укрывала у себя дома подругу-еврейку. Обе тогда были еще детьми. Немцы разыскивали девушку, а прабабушку, как вспоминали родственники, избивали и требовали сказать, где она находится.

«Немцы искали ту еврейку и очень сильно избивали прабабушку, чтобы она её выдала. Но она так и не выдала», — пересказал Игорь услышанную в семье историю.

Пока у него нет архивных документов, подтверждающих этот эпизод, поэтому он рассматривает его именно как семейное свидетельство, требующее дальнейшего изучения.

Еще одним неожиданным открытием стали рассказы о дальних родственниках, которые в свое время уезжали в Америку. Часть якобы вернулась, другие остались за океаном. Однако установить все имена и маршруты переселения Игорь пока не успел.

Почему фамилия Богак раньше могла звучать как Болгак

Восстановление истории собственной фамилии стало для Игоря ещё одним важным результатом. Он вспоминает, что дедушка рассказывал о более древнем написании — «Болгак», с буквой «л». По семейной версии, она исчезла из документов в советский период.

Долгое время это оставалось лишь преданием. Однако во время поиска записей о рождении предыдущих поколений Игорь наткнулся на другое написание родовой фамилии. По его мнению, находка подтвердила, что рассказ дедушки имел под собой основания.

В то же время не все предания о предках нашли подтверждение. Игорь до сих пор проверяет историю об Олексе Болгаке, который, по словам родственников, был войтом села — местным старостой. Необходимых документов он пока не обнаружил. Часть поиска касается села Старые Кривотулы, по которому ему удалось просмотреть лишь ограниченное количество материалов.

Метрические книги на польском и латинском: почему старые записи трудно прочитать

Даже если нужная метрическая книга сохранилась, найти в ней имя предка бывает непросто. Игорь в основном работает с документами западноукраинских земель, где церковные записи разных периодов велись на польском и латинском языках.

Сложность заключается и в почерке. Священники записывали имена, даты, места проживания и родственные связи от руки. Если почерк неразборчивый, на несколько страниц может уйти много времени. Постепенно исследователь привыкает к особенностям конкретного почерка, но следующая книга может быть написана совсем по-другому.

«Очень многое зависит от того, каким почерком священник вел метрическую книгу. Когда работаешь с ней несколько дней, читать становится легче. А переходишь в другую деревню — и снова разбираешь слова по буквам», — пояснил Игорь.

Особенно сложной становится ситуация, когда нужная книга не сохранилась. Он привёл пример поиска прадеда, родившегося в 1924 году: архивные записи за 1923-й и 1925-й годы есть, а за нужный 1924-й — нет.

Этот пробел остановил исследование ветви родословной. По словам Игоря, иногда запись удается найти за час, а иногда поиски длятся месяцами.

FamilySearch, «Утиный инспектор» и ChatGPT: как искать предков онлайн

Исследование родословной не обязательно предполагает постоянные посещения архивов. Часть исторических документов уже доступна в электронном виде, поэтому искать информацию о предках можно и дома. В частности, в интернете публикуются оцифрованные метрические книги, списки военнопленных и другие архивные материалы.

Для поиска Игорь использует несколько специализированных ресурсов. Среди них — «Качиный Инспектор», который помогает находить оцифрованные архивные дела, и FamilySearch — международная генеалогическая платформа с историческими документами и инструментами для создания семейного дерева.

В то же время доступ к документам ещё не гарантирует результата. По словам Игоря, иногда приходится просматривать сотни страниц старых записей, разбирать сложный почерк и искать нужную фамилию среди большого количества похожих имен.

«Можешь работать со 140 страницами метрических книг со сложным почерком, и у тебя уже всё путается в голове. А потом ничего не найти. Это такая горькая правда, с которой сталкиваются исследователи родословных», — отметил собеседник.

Дополнительную информацию о местах хранения документов Игорь иногда ищет с помощью ChatGPT. Однако полученные подсказки он проверяет, ведь основным источником для него остаются архивные записи. В дальнейшем он также планирует обратиться в архивы Польши и Австрии, где могут храниться документы о предыдущих поколениях его семьи.

Как исследование родословной изменило восприятие истории Украины

Исследование родословной позволило Игорю по-новому взглянуть на историю собственной семьи. Хотя он всегда интересовался прошлым Украины, архивные документы и рассказы родственников помогли лучше понять, как исторические события влияли на жизнь его предков.

«Восприятие истории не слишком изменилось, ведь я всегда интересовался историей. Это только подтвердилось на примере моей собственной семьи», — рассказал Игорь Богак.

Особое место в семейной истории занимают события 1939 года, когда в Западную Украину пришла советская власть. По словам Игоря, старшие родственники рассказывали о репрессиях, жестокости советских силовиков и страхе, с которым тогда столкнулось местное население.

Именно этим он объясняет, почему часть жителей Западной Украины сначала воспринимала приход немецких войск как возможное облегчение после советских репрессий.

«Они встречали немцев как меньшее зло, так они себе думали», — отметил Игорь, пересказывая воспоминания старших поколений своей семьи.

По его мнению, без понимания событий, предшествовавших немецкой оккупации, сложно объяснить настроения части местного населения того времени. Именно семейные свидетельства и найденные документы помогли ему лучше понять обстоятельства, в которых приходилось жить его предкам.

«Не откладывайте»: с чего начать исследование собственной семьи

Игорь советует начинать с бесед с самыми пожилыми членами семьи, а уже потом обращаться к архивам.

Он рекомендует расспрашивать не только прямых родственников, но и представителей боковых ветвей семьи. Информацию могут знать братья и сестры бабушек, двоюродные родственники и другие люди, с которыми семья редко общается. Особенно важно попросить их назвать людей на старых фотографиях.

Для самого Игоря такие снимки стали одной из самых ценных частей исследования. Он хранит фотографии, которым около ста лет, рассматривает одежду и внешность предков и пытается установить, кто именно на них изображен.

«Это очень ценно и очень приятно, когда ты берешь в руки фотографию, которой сто лет. И когда тебе могут сказать, кто на ней изображен», — поделился он.

А главное, подчеркивает он, — не ждать, пока появится больше свободного времени. С каждым годом исчезает возможность расспросить людей, которые лично помнят события прошлого.

«Сегодня вы ещё можете спросить у самых пожилых членов рода, а завтра такой возможности уже может не быть. Поэтому исследованиями лучше заниматься сегодня, чем завтра», — подытожил Игорь Богак.

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