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Новости Украина

Янович предложил провести телефонный флешмоб для владельца номера за 3,5 млн грн

UA NEWS 16 Ноября 2026 20:49
Янович предложил провести телефонный флешмоб для владельца номера за 3,5 млн грн

Комик и телеведущий Евгений Янович предложил всем желающим позвонить победителю аукциона «Киевстар» с уникальным номером и спросить: «Что ты?».

Стартовая цена номера с семью одинаковыми цифрами составляет 3,5 млн грн. После публикации Яновича пользователи соцсетей начали предлагать свои варианты приветствий, в частности звонить и спрашивать: «Спишь?». 

Некоторые пошутили, что новому владельцу придётся установить фильтр звонков или вообще выключить телефон.

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Источник: Евгений Янович

Мобильный оператор «Киевстар» выставил на аукцион один из самых редких телефонных номеров в Украине — +380 77 777 77 77. Начало торгов запланировано на 9 декабря, а его стоимость составляет 3,5 млн грн.

Напомним, что Россия нанесла удар по штаб-квартире Киевстара в Киеве — The Hindu International.

«Киевстар» приобрел интернет-провайдера Shtorm в Кировоградской области.

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