Компания требует взыскать с бывшего банкира Евгения Березовского 13,7 млн гривен в соответствии с договором займа, заключенным в августе 2021 года. Компания обратилась в Голосеевский районный суд Киева с гражданским иском, а впоследствии подала в полицию заявление о возможном мошенничестве. В ней представители компании просят проверить обстоятельства получения средств и выяснить, мог ли заемщик изначально не иметь намерения возвращать деньги.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, 21 октября 2026 года Голосеевский районный суд Киева открыл производство по иску компании к Евгению Березовскому о взыскании задолженности. Подготовительное судебное заседание назначено на 29 января 2027 года.

Отдельно 23 октября 2026 года адвокат компании обратился в Голосеевское управление полиции Киева с заявлением о возможном уголовном правонарушении. В нём представители изложили свою версию обстоятельств заключения договора и перечисления средств, попросив правоохранителей проверить возможные признаки мошенничества.

Как у Евгения Березовского возникла задолженность в размере 13,7 млн грн

В заявлении в полицию указано, что 9 августа 2021 года компания и Евгений Березовский заключили договор займа на 8,2 млн гривен. Уже 20 августа стороны подписали дополнительное соглашение, которым увеличили сумму до 13,7 млн гривен.

Средства перечислялись не непосредственно Березовскому, а на счет компании. Согласно информации, приведенной в заявлении, 10 августа 2021 года компания перечислила 8,2 млн гривен, а 27 августа — еще 5,5 млн гривен. Общая сумма двух платежей составила 13,7 млн гривен.

Деньги были направлены на погашение обязательств Березовского. При этом в договоре займа была предусмотрена обязанность вернуть всю сумму до 31 января 2022 года.

По утверждению компании, Березовский не вернул основную сумму займа. Именно это стало основанием для обращения в суд с требованием взыскать задолженность.

Компания просит проверить обстоятельства заключения договора с Березовским

В заявлении в полицию представители компании обращают внимание не только на факт невозврата средств, но и на условия, на которых заключался договор. В частности, по их словам, Березовский давал заверения относительно своей платежеспособности и отсутствия других обязательств, которые могли бы иметь приоритет перед возвратом займа.

Компания считает, что эти обстоятельства требуют проверки с учетом предыдущих финансовых обязательств бывшего банкира. В заявлении упоминается постановление Киевского апелляционного суда от 5 февраля 2020 года по делу № 752/24858/18, которым, согласно данным заявителя, был решен вопрос о взыскании с Березовского более 107,7 млн гривен задолженности и судебного сбора.

Это решение предшествовало заключению договора займа. Поэтому компания просит правоохранительные органы выяснить, какие финансовые обязательства имел Березовский на момент получения средств, соответствовали ли действительности его заверения в договоре и могли ли иметься признаки умысла на завладение деньгами путем обмана.

В заявлении представитель компании просит внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничества.

Таким образом, речь идет о двух отдельных процессах: гражданском иске, в рамках которого компания пытается взыскать заявленную задолженность в размере 13,7 млн гривен, и обращении в полицию с просьбой проверить возможные признаки мошенничества. Окончательное решение по требованиям компании должен принять суд, а правовую оценку изложенных в заявлении обстоятельств — дать правоохранительные органы.

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