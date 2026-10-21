Именины, или День ангела, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя. В православной традиции в этот день вспоминают его жизнь и духовный пример.

Согласно календарю Православной церкви Украины, 21 октября отмечается память преподобного Илариона Великого. Также в этот день поминают мучеников Гая, Дасия и Зотика. В календарях именинов на эту дату есть и другие мужские и женские имена.

Женские имена и их значения

Пелагея

Имя имеет древнегреческое происхождение и означает «морская». Оно происходит от слова pelagios, связанного с морем. Это древнее имя, сохранившееся в православной традиции.

Таисия

Имя происходит из древнегреческого языка. Его связывают с именем Таис, которое традиционно толкуют как «посвященная Исиде». В православной традиции известна святая Таисия Египетская.

Елизавета

Имя имеет древнееврейское происхождение и означает «Бог — моя клятва» или «та, что почитает Бога». Оно известно благодаря многим библейским и христианским персонажам. Елизавета — одно из имен, которые можно встретить в календарях именинов на 21 октября.

Мария

Это имя древнееврейского происхождения. Его значение объясняют по-разному: среди вариантов — «желанная», «любимая» и «горькая». Имя Мария имеет особое значение в христианстве благодаря Деве Марии, матери Иисуса Христа.

Надежда

Украинское имя, соответствующее греческому имени Элпис и буквально означающее «надежда». Оно символизирует веру в лучшее и ожидание добрых перемен. В православной традиции имя связано со святой мученицей Надеждой.

Татьяна

Имя имеет древнеримское происхождение. Его связывают с родовым именем Татий, а также толкуют как «основательница» или «упорядочительница». Одной из самых известных святых с этим именем является мученица Татьяна Римская.

Мужские имена и их значения

Иларион

Имя происходит от греческого слова hilaros, что означает «веселый», «радостный». 21 октября православные верующие чтят преподобного Илариона Великого — христианского подвижника, жившего в IV веке и прославившегося аскетической жизнью.

Анатолий

Имя имеет греческое происхождение и означает «восход солнца» или «восточный». Оно связано со словом anatolē, которое означает восход, рассвет. В церковных календарях есть святые с этим именем.

Аркадий

Имя происходит из греческого языка и означает «житель Аркадии» — исторической области в Греции. Со временем оно стало самостоятельным мужским именем, распространённым в православных странах.

Василий

Имя имеет древнегреческое происхождение и означает «царский» или «королевский». Оно происходит от слова basileios. Одним из самых известных святых с этим именем является Василий Великий — богослов и один из Отцов Церкви.

Виктор

Имя происходит от латинского слова victor, что означает «победитель». Оно символизирует победу и преодоление трудностей. В христианской традиции известны святые мученики с этим именем.

Владимир

Имя имеет древнеславянское происхождение. Его связывают со словами «владеть» и «мир», поэтому значение передают как «тот, кто владеет миром» или «властелин мира». Имя хорошо известно в украинской истории благодаря князю Владимиру Великому.

Георгий

Имя происходит от греческого слова geōrgos и означает «земледелец». Одним из самых известных святых с этим именем является великомученик Георгий Победоносец, которого почитают в православной традиции.

Демьян

Имя имеет греческое происхождение. Его связывают со словом, означающим «укрощать» или «покорять». В христианстве известны святые Косма и Дамиан, которых почитают как безсребреников и целителей.

Дмитрий

Имя происходит от греческого Demetrios и означает «посвящённый Деметре» — древнегреческой богине земледелия и плодородия. В православной традиции особенно известен великомученик Дмитрий Солунский.

Захар

Это имя древнееврейского происхождения, которое означает «Бог вспомнил» или «память Господа». Оно имеет библейские корни и встречается в христианских святых.

Иван

Имя происходит от древнееврейского Йоханан и означает «Бог милостив» или «Божья благодать». Оно распространено во многих странах и имеет немало святых покровителей.

Николай

Имя имеет греческое происхождение и состоит из слов, означающих «победа» и «народ». Его значение — «победитель народов». Самый известный святой с этим именем — Николай Чудотворец.

Александр

Имя происходит от греческих слов, означающих «защищать» и «люди». Его традиционное значение — «защитник людей». В православных святых есть много святых с именем Александр.

Алексей

Имя имеет греческое происхождение и означает «защитник» или «тот, кто оберегает». Оно связано со словом alexein — «защищать». В украинской традиции это одно из распространённых мужских имён.

Павел

Имя происходит от латинского слова paulus, означающего «маленький» или «скромный». Самый известный носитель этого имени в христианстве — апостол Павел, сыгравший важную роль в распространении христианской веры.

Петр

Имя происходит от греческого слова petros — «камень» или «скала». Оно символизирует прочность и стойкость. В христианстве имя связано с апостолом Петром.

Серафим

Имя имеет древнееврейское происхождение и связано со словом «серафимы» — названием небесных существ в библейской традиции. Его часто толкуют как «пламенный» или «огненный».

Федор

Это украинская форма греческого имени Теодор, которое означает «Божий дар». Оно образовано от слов theos — «Бог» и doron — «дар». Имя имеет древнюю историю и множество святых покровителей.

Гай

Редкое имя латинского происхождения, которое традиционно связывают со значением «радостный» или «тот, кто радуется». 21 октября в православной традиции поминают мученика Гая Никомидийского.

Дасий

Древнее имя, известное благодаря мученику Дасию Никомидийскому, которого почитают 21 октября. Его точное первоначальное значение не имеет общепринятого толкования.

Зотик

Имя происходит от греческого слова zōtikos, означающего «жизнедающий» или «полный жизни». В этот день поминают мученика Зотика Никомидийского. Перечень мужских и женских имен на 21 октября можно найти в календарях именинов, в частности в подборках, учитывающих церковные святцы и традиции различных православных общин.

Как отмечают День ангела

День ангела — это не только повод получить подарки или собраться за праздничным столом. Для православных христиан это прежде всего день памяти святого покровителя, к которому обращаются в молитве.

В этот день можно посетить храм, помолиться о здоровье родных или просто провести время с близкими. Не обязательно устраивать грандиозное празднование: иногда достаточно искреннего разговора, телефонного звонка или небольшого знака внимания.

Как поздравить с именинами

Поздравление с Днём ангела может быть кратким и тёплым: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя, помогает обретать силы в сложные моменты и ведёт к правильным решениям. Желаю здоровья, мира, любви и душевного спокойствия».

Ещё один вариант: «С именинами! Пусть в твоей жизни будет больше радости, добрых людей и приятных новостей. Желаю Божьего благословения, тепла в сердце и исполнения самых важных мечтаний». Главное в День ангела — вспомнить о человеке, пожелать ему добра и подарить немного внимания. Именно искренние слова часто становятся самой приятной частью праздника.