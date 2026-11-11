Инфляция в Украине ускорилась до 11%: что больше всего подорожало в октябре

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2026 года ускорилась до 11% в годовом исчислении по сравнению с 10% в сентябре. За месяц цены на потребительском рынке выросли на 1,8%.

По данным Госстата, базовая инфляция в октябре составила 1,4% по сравнению с сентябрем и 9,7% в годовом исчислении.

На потребительском рынке продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 2%. По сравнению с октябрем прошлого года их стоимость выросла на 9,3%.

Больше всего за месяц, на 10,2%, подорожали овощи. Также на 5,5–1,2% выросли цены на продукты переработки зерновых, сахар, рис, сало, кисломолочную продукцию, молоко, сыры, рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, хлеб и масло.

В то же время некоторые продукты подешевели. В частности, яйца подешевели на 4,6%, а свинина — на 0,3%.

В октябре цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,3%. Основной причиной стало повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги:

водоснабжение — на 10,1%;

канализация — на 8,8%.

В годовом исчислении стоимость этой группы услуг увеличилась на 7,4%.

Услуги в сфере здравоохранения за месяц подорожали на 1,7%. В частности, амбулаторные услуги подорожали на 2%, а фармацевтическая продукция — на 1,7%. По сравнению с октябрем 2025 года общее подорожание в сфере здравоохранения составило 5,2%.

Стоимость образовательных услуг в октябре увеличилась на 0,3%, а за год — на 19,8%.

Один из самых значительных рост цен зафиксировали в транспортной сфере. В октябре топливо и смазочные материалы подорожали на 5,3%, а проезд в автомобильном пассажирском транспорте — на 2%.

В годовом исчислении транспортные услуги и товары этой категории подорожали на 30,1%. В частности, топливо и смазочные материалы подорожали на 53,9%.

В сфере связи цены за месяц выросли на 1,8%. Это, прежде всего, связано с повышением тарифов на мобильную связь на 2,3%.

За год стоимость услуг связи увеличилась на 16,1%.

В Госстате уточнили, что приведенные данные не учитывают временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины, а также часть территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В Украине инфляция ускорится до конца 2026 года, однако уже в следующем году вернется к постепенному снижению. По прогнозу Национального банка Украины, в конце 2027 года инфляция составит 7,3%, а в 2028 году — 5%.

В сентябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 2,1%, тогда как в августе рост составил 0,1%, а в июле — 0,3%. По итогам сентября годовая инфляция ускорилась до 10%.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

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