Ирина Сопонару впервые рассказала, почему решила покинуть «Квартал 95»

Украинская актриса Ирина Сопонару рассказала о настоящих причинах своего решения покинуть проект «Квартал 95». Она также поделилась тем, как переживала этот непростой шаг, на который решилась почти год назад.

Почему Сопонару ушла из «Квартала»

По словам актрисы, тогда она поняла, что должна двигаться дальше.

«Я вообще не жалею о своих решениях. Я не помню такого, чтобы я о чём-то… Дважды в одну реку не войдёшь — будь то в отношениях, будь то в каких-то жизненных моментах. Я вообще не понимаю, о чём тут говорить. Прошёл год! Целый год! Почему об этом так много говорят, я не понимаю. Ничего плохого не случилось, никто никого не обидел, я надеюсь. Настал момент, вот и все. Я приняла такое решение, не я одна, поэтому я думаю, что это нормально», — говорит Ирина.

Актриса была частью «Квартала» на протяжении восьми лет. В целом ей там нравилось, и коллектив её устраивал. Поэтому решение уйти далось Ирине нелегко.

Восемь лет в «Квартале»

«Восемь лет работала, если не ошибаюсь. Это были замечательные годы, я ни о чём не жалею, мне всё нравилось, и коллектив классный, я классно проводила там время, я делала то, что люблю. Но всё! Пришло такое осознание, что, наверное, мне уже пора», — призналась звезда.

Более того, Ирина говорит, что такие моменты ощущаются, как будто из отношений уходишь.

«Типа мне жаль, но я больше не вижу себя там», — говорит Сопонару.

По словам актрисы, её никто не уговаривал остаться, и все спокойно отнеслись к её решению.

Юмористка в эфире проекта «Наедине с Гламуром» сказала, что в целом не жалеет о своём решении, а конфликта между бывшими коллегами не было.

Ирина Сопонару из-за обстрелов и отключений электричества покинула Киев вместе с мужем.

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