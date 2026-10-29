Юрист и общественный активист Евгений Пронин обвинил народного депутата Анастасию Радину в манипуляциях в связи с её видео о конкурсе на назначение управляющего арестованными активами компании IDS Ukraine, которой принадлежит бренд «Моршинская».

Пронин заявил, что приведенные депутатом аргументы относительно способности компании «Приоритас» управлять активами не являются достаточными.

В частности, он подчеркнул, что небольшое количество сотрудников и уставный капитал сами по себе не доказывают неспособность компании выполнять обязательства. Также юрист утверждает, что документы о внесении 7,4 млн грн имеются в материалах конкурса.

Представитель «Приоритас» Сергей Герман, со своей стороны, призвал проверить возможный конфликт интересов в действиях Радиной. Он считает, что критика конкурса может помешать передаче активов в управление и сыграть на руку российскому олигарху Михаилу Фридману.

Герман призвал НАПК, НАБУ и СБУ проверить обстоятельства, а регламентный комитет Верховной Рады — оценить действия депутата. Обвинения Пронина и Германа являются их позицией, а не установленными фактами.

Источник: Евгений Пронин (Telegram)

АРМА выбрало управляющего для IDS Ukraine: активами «Моршинской» будет управлять юридическое бюро.

Ранее АРМА отклонило победителя торгов на управление «Моршинской».

Днепропетровский окружной административный суд 29 сентября временно запретил Агентству по розыску и управлению активами заключать договор на управление активами компании IDS Ukraine, которая является производителем воды «Моршинская», с ООО «Юридическое бюро «Приоритас».

Читай нас в