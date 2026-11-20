Кабинет министров Украины расширил программу компенсации убытков бизнеса, понесенных в результате российских атак. Предприятия смогут получить частичное возмещение за строительную технику, поврежденную или уничтоженную в результате обстрелов.

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник пояснил, что строительные бригады после российских ударов расчищают завалы, ремонтируют мосты и восстанавливают движение на дорогах. Работы приходится выполнять под угрозой повторных обстрелов, а потеря даже одного экскаватора или погрузчика может остановить восстановление объекта.

«Именно поэтому мы включили строительную технику в программу компенсаций. Это поможет предприятиям покрыть часть убытков и продолжить работы, которых ждет местное сообщество», — отметил Калашник.

В министерстве напомнили, что ранее программа компенсаций распространялась на производственные здания, склады, оборудование и другое имущество предприятий.

Теперь перечень расширен. Под компенсацию будут подпадать экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, дорожные катки, асфальтоукладчики, бетононасосы и другая специальная строительная техника.

Программа предусматривает два направления поддержки предприятий:

До 30 млн грн за поврежденное или уничтоженное имущество. Это направление действует на определенных программой территориях повышенного риска. Размер выплаты будет зависеть от суммы подтвержденных прямых убытков. Лимит в 30 млн грн установлен для одного предприятия за весь период действия программы.

До 5 млн грн в год на страхование от военных рисков. Частичную компенсацию расходов на страхование можно получить на всей территории, находящейся под контролем Украины. Годовой лимит распространяется на все договоры страхования предприятия в рамках программы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

Напомним, правительство не планирует увеличивать суммы жилищных компенсаций для ветеранов в 2027 году из-за дефицита государственного бюджета.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены и страны-наблюдатели принять меры для направления замороженных российских государственных активов на выплату компенсаций Украине и украинским жертвам.

Читай нас в