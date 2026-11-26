Кабинет министров постановлением от 25 ноября 2026 года поручил провести проверку сведений о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет на основе данных ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Государственная миграционная служба передаст Министерству обороны регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, уникальный номер записи в демографическом реестре, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства или пребывания, сведения о гражданстве, оцифрованное изображение лица, а также данные об оформлении документов для выезда на постоянное проживание за границу, оставании на постоянном проживании за рубежом или возвращении в Украину.

Министерство обороны должно обеспечить проведение верификации на основании данных, полученных от Миграционной службы, и актуализировать записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматизированным или неавтоматизированным способом в течение 120 календарных дней после завершения верификации.

Источник: постановление Кабинета министров Украины № 1466 от 25 ноября 2026 года.

Согласно постановлению № 981 от 29 июля 2026 года, Государственная налоговая служба в течение 90 дней должна была передать Министерству обороны сведения из Государственного реестра физических лиц о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Кабинет министров утвердил новый порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Документ определяет механизм внесения, обновления, проверки и исправления данных.

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