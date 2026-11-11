Кабмин разрешил хранить топливо «Укрнафты» в подземных хранилищах Минобороны

Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект по хранению нефтепродуктов АО «Укрнафта» в защищенных подземных объектах Министерства обороны. Инициатива будет действовать в течение военного положения, но не дольше двух лет со дня вступления в силу соответствующего постановления.

«Согласиться с предложением Министерства обороны о реализации в течение действия правового режима военного положения, но не дольше двух лет со дня вступления в силу настоящего постановления экспериментального проекта по внедрению подземного хранения нефтепродуктов в условиях правового режима военного положения», — указано в документе.

Согласно утвержденному порядку, проект будет распространяться на нефтепродукты, принадлежащие «Укрнафте» и передаваемые ею на договорных условиях для ответственного хранения в подземных хранилищах.

Топливо, которое будет храниться в рамках эксперимента, будет учитываться отдельно от объемов минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Предусматривается, что эти запасы будут использоваться, в частности, для нужд Министерства обороны.

Координатором экспериментального проекта назначено Министерство обороны Украины. Ведомство будет устанавливать объемы нефтепродуктов, которые отдельный ответственный хранитель сможет принять на хранение.

Таким образом, правительство ввело механизм подземного хранения топлива «Укрнафты» на защищенных объектах в период действия военного положения.

Об этом говорится в постановлении правительства № 1394 от 4 ноября.

По состоянию на 11 ноября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины обновили ценники. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 89,05 грн за литр, дизельного топлива — 105,07 грн за литр.

На украинских АЗС зафиксировали разнонаправленные изменения стоимости топлива. За сутки автогаз на отдельных заправках подорожал на 1 грн за литр, тогда как бензин А-95 подешевел на ту же сумму. Средние цены в семи сетях составляют 90,91 грн за литр А-95 и 105,34 грн за литр дизельного топлива.

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало от 4,91 до 9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

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