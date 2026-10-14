Кабмин не разъяснил бизнесу изменения в правилах призыва военнообязанных

Организация призвала правительство предоставить официальные разъяснения относительно решения от 13 октября 2026 года, которым были внесены изменения в постановление № 76 о порядке призыва работников.

Союз украинских предпринимателей (СУП) выступил против дальнейшего ужесточения ограничений на призыв военнообязанных работников без предварительной оценки возможных последствий и консультаций с бизнесом.

По данным СУП, Кабинет Министров рассмотрел изменения в порядке призыва, одобрив создание Координационного центра и направив предложения по сокращению лимитов на доработку, однако официального разъяснения этого решения бизнесу предоставлено не было. Союз подчеркивает, что предприятия лишь недавно подтвердили критичность и перезабронировали сотрудников, а очередной пересмотр правил затрудняет планирование деятельности и создает дополнительную административную нагрузку.

СУП настаивает на необходимости четкого определения полномочий Координационного центра, сроков рассмотрения обращений и механизмов обжалования с учетом замечаний Минцифры, Минюста и выводов НАЗК относительно коррупциогенных факторов.

Беспокойство предпринимателей вызывает также возможное сокращение лимитов бронирования для ОПК и топливно-энергетического комплекса со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%. Бизнес-ассоциация отмечает, что оперативно заменить квалифицированных специалистов в преддверии отопительного сезона и в условиях атак на инфраструктуру невозможно, а фиксация численности работников для ОПК на дату определения критичности ограничит наем работников и расширение производства.

В связи с этим СУП призывает Кабмин обнародовать окончательный текст постановления, провести консультации с бизнесом, оценить последствия ограничений, сохранить возможность бронирования до 100% персонала при обоснованной необходимости и предусмотреть переходный период без автоматической отмены статуса критичности.

Как сообщалось, группа народных депутатов из всех парламентских фракций обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с требованием отменить планы создания Координационного центра по организации резервирования. Председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве народный депутат Александр Федиенко подчеркнул, что появление нового органа создает риски задержек в процедурах резервирования для предприятий ОПК, энергетики и критической инфраструктуры, что грозит невыполнением государственных контрактов.

Критически об этой инициативе высказался и народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»), который и сообщил об изменениях в процедуре бронирования, отметив, что создание Координационного центра из 17 человек с участием силовых структур (СБУ, ГУР, СЗР, Нацполиции) создает риски появления новых бюрократических барьеров и ручного управления. Отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Украина» о том, почему в Коордгруппе нет представителей Бюро экономической безопасности (БЭБ) или других органов, нардеп отметил, что там также нет представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) или Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он также обратил внимание на отсутствие у силовиков законодательных полномочий определять критичность предприятий, назвав идею создания центра «абсолютно ужасной», и сказал, что правительству следует провести открытые встречи и объяснить решение представителям бизнеса.

По имеющейся информации, проект правительственного постановления «О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время» предусматривал, что без положительной рекомендации Координационного центра предприятия не смогут получить статус критически важных или квоту на бронирование свыше 50%. Парламент уже обращался к правительству по аналогичному поводу в июле 2026 года, после чего подобную инициативу отменили.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации в среду.

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