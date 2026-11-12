Кабмин назначил нового заместителя министра обороны и переизбрал главу НСЗУ

Кабинет министров Украины принял два кадровых решения. Александра Плачинту назначили заместителем министра обороны, а Наталью Гусак вновь утвердили в должности главы Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ).

«Назначены: Плачинта Александр Олегович – заместителем министра обороны Украины; Гусак Наталья Борисовна – председателем Национальной службы здравоохранения Украины (повторно)», – отмечается в сообщении.

Кроме того, правительство освободило Василия Шкуракова от должности заместителя министра обороны Украины, Дмитрия Завгороднего — от должности заместителя министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Арсена Макарчука – с должности главы Государственной службы статистики Украины.

Временное исполнение обязанностей главы Госстата возложено на Артема Рудько.

Также Кабмин признал утратившим силу распоряжение от 9 августа 2026 года № 908 «О временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины на Максимова С.О.».

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале в четверг.

Кабмин назначил нового госсекретаря Минобороны.

Президент Владимир Зеленский 25 сентября назначил Виктора Кицюка судьей Печерского районного суда Киева. Ранее Кицюк уже работал в этом суде, но его пятилетний срок полномочий истек в мае 2014 года. После этого его назначение несколько лет рассматривали Высший совет правосудия и суды.

Читай нас в